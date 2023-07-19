立法會代表團福建5日考察結束　梁君彥指成果豐碩︰港閩互相借鑑

立法會主席梁君彥率領立法會代表團，一連5日在福建省福州及廈門職務考察。代表團今日（19日）曾參觀廈門自由貿易試驗區、廈門規劃館及陳嘉庚紀念館，並與當地官員會面及交換意見，其後晚上完成行程返港。梁君彥表示，5日的職務訪問成果豐碩，有助議員了解當地高質量產業的最新發展。他認為，港閩兩地各有優勢，可互相借鑑及共同發展。



最行一日行程 參觀陳嘉庚紀念館

代表團今早繼續廈門的行程，首先參觀當地自由貿易試驗區，了解試驗區如何促進兩岸經貿合作。廈門自由貿易試驗區涵蓋東南國際航運中心海滄港區域，以及兩岸貿易中心核心區，重點發展航運物流、高新技術研發和國際貿易服務等產業。

代表團其後與福建省委常委、廈門市委書記崔永輝會面及交換意見，包括如何擴大和加深廈門與香港，在不同領域的聯繫和合作。

代表團今午參觀廈門規劃館，了解廈門的歷史和演變，隨後又參觀陳嘉庚紀念館，了解著名愛國華僑領袖陳嘉庚，對中國教育事業的貢獻。在返回香港前，代表團亦與廈門市委統戰部進行工作交流。

梁君彥（左一）認為港閩兩地各有優勢，可互相借鑑。（梁君彥FB相片）

梁君彥︰認識到內地城市的發展潛力

立法會主席梁君彥總結行程指，5日的福建職務訪問成果豐碩，亦對議員有相當啓發性，有助議員了解和掌握福建省高質量產業的最新發展。議員亦有機會與不同省市領導會面，加強港閩在各個領域的協同發展，並深入交流。

梁君彥又表示，議員到訪與數字經濟、金融、物流、文化、保育及旅遊產業等範疇的相關企業和重點設施後，進一步認識到內地城市的發展潛力。他認為港閩兩地各有優勢，可互相借鑑，取長補短，共同發展。

梁君彥並感謝福建省巿政府、以及福州市和廈門市各單位的周到安排，令是次職務考察得以圓滿完成。