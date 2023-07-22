梁君彥稱福建同意醫療券於當地使用　議員擬向港府倡准用以買保險

立法會主席梁君彥早前率議員前往福建考察5天，他今日（22日）接受電視台訪問指，福建有很多方面值得香港借鏡，亦可以與香港優勢互補，他又稱香港都是中國隊，在不同位置都要「踢好波」。



梁君彥在另一電視節目指，福建當地官員同意將醫療券擴至當地使用，跨黨派議員計劃向政府建議容許以醫療券購買當地保險，並由三甲醫院等提供服務。



被問及日後會否到歐美等西方國家考察，又會否擔心有阻滯。梁君彥指考察有優次，疫情3年都沒有出訪，而大灣區城市變化一日千里，香港與福建關係密切，故此出訪。他指，及後有適當時間亦可以出訪歐美，認為沒有阻滯，但考察需具備出行目的才較為理想。



立法會議員參觀廈門自由貿易試驗區。（梁君彥Facebook）

梁君彥指福建多方面值香港借鏡 北都區要讓人看見沙盤

對於訪問福建，梁君彥在有線新聞節目指，福建很多方面值得香港借鏡，亦可以與香港優勢互補。他續稱，香港都是中國隊，在不同位置都要踢好波。此外，他表示福建的園區有願景，具有好的規劃及鋪排，雖香港有北部都會區、明日大嶼的願景，但規劃方面少有人知。

立法會主席梁君彥率領立法會代表團7月18日繼續在廈門進行職務考察。圖示立法會代表團與在華僑大學就讀的香港學生見面交流，了解他們的升學及就業情況。（政府新聞處圖片）

他又稱，在訪問團視察中，看到福建如何吸引企業進入、安排員工住宿等，亦有醫院、學校等配套設施。反觀香港，他指北部都會區要讓人看見沙盤，要有影片市民知道政府規劃。他認為需要不同持份者力量推動大型發展，又指有興趣的企業亦會提出建議。

梁君彥在NOW TV節目則指，福建當地官員同意將醫療券擴至當地使用，跨黨派議員計劃向政府建議容許以醫療券購買當地保險，並由三甲醫院等提供服務，但仍有細節須處理：「例如私隱、老人家嘅私隱、醫療資料過不到河，三甲醫院，每個都獨立，沒有一個體系，如何可以去做，香港政府、醫務衞生局如何審批這些是合資格供應商。」

梁君彥料立法會若到歐美考察不會有阻滯

被問及日後會否到歐美等西方國家考察，又會否擔心有阻滯。梁君彥指考察有優次，疫情3年都沒有出訪，而大灣區城市變化一日千里，香港與福建關係密切，故此出訪。他指，及後有適當時間亦可以出訪歐美，認為沒有阻滯，但考察需具備出行目的才較為理想。