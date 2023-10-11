政圈風聲│香港新方向擬派約5人選區議會　冀以開明派作風爭支持

區議會選舉提名期下周展開，各黨預料陸續公布出選名單，其中香港新方向明天（12日）發布參選動向。據筆者了解，將會派出5至6人參選，更會衝出新界北的地頭，擬首戰九龍三區。過往被冠以「港漂政黨」的香港新方向，今次擬參戰區議會的人馬，大多是本地土生土長年輕人，過去新方向曾協助反修例青年重獲回鄉證，冀社會復和，希望以開明派作風爭取支持。



香港新方向擬派5至6人出戰區議會

香港新方向是2019年10月成立的政團，當時正藉反修例時期，加入組織的成員不少有專業背景，工程、會計、法律、醫護、社工、教育、傳媒等。2021年首次派員參戰立法會，曾任港鐵工程師的張欣宇成功當選新界北直選議員，亦是組織唯一議員。據了解，香港新方向計劃再下一城，派人出選年底的區議會選舉，初步名單有5至6人，都是張欣宇議員辦事處的助理、社區主任或者研究部主管，過往有從事社區工作，大部分都是政治素人。

擬開拓黃大仙、觀塘、九龍城選區

過往香港新方向的「地頭」主要是新界北，即是元朗、天水圍、北區一帶，今次擬參選的選區，除了天水圍、北區的陣地，據了解亦會開拓九龍區，包括黃大仙、觀塘、九龍城。當中有部分人已表態積極考慮參選區議員，包括香港新方向政策研究副主管李煒林。他2016年英國回港加入公民黨服務麗港城，19年高票當選觀塘區議員，初選案之後辭職退黨，翌年獲邀加入新方向。

多名社區主任、議助頻頻落區

其餘潛在考慮參選的人馬，或許都有跡可尋。香港新方向天水圍社區主任陳燕君，前陣子已在天水圍擺街站，她獲得天水圍南分區委員會主席李月民支持，參選來屆區議會要獲得「三會」成員提名，未知會否在爭取提名上佔優。另外，本身是荃灣關愛隊成員的香港新方向成員蘇靖然以及成員黃樂妍，亦頻頻落黃大仙區，分別在鑽石山、樂富、竹園一帶探訪、擺街站。新方向北區社區主任溫啟華，亦積極在沙頭角、粉嶺一帶協助黑雨水災村民，上月與張欣宇一同搞本地團。

據了解，香港新方向早前在黨內籌款，成功籌得約50萬元，但黨內有5至6人擬出選區議會，金額並不足夠，總籌款目標冀訂在約200萬元，未來會向各界爭取銀彈支持，畢竟黨內傾盡資源、人力助選，亦希望參選人能夠自己籌款10至20萬元。

冀以開明派定位爭支持

香港新方向明天（12日）會舉行參選區議會動向記者會，預料會公布出選名單，亦會交代政團的未來路向、定位。新方向定位是「改變的力量」，有外界認為其開明派作風過去一年漸顯現，該黨立法會議員張欣宇協助過反修例事件被捕者重新申領回鄉證，年初接受《香港01》訪問時說反對把反修例被捕者排斥在外，形容自己頂着被「深藍」狙擊的壓力，擔心社會難以「復和」。社會過往以建制、非建制劃分政團立場，有新方向中人形容其組織是「體制內」的政團，希望以開明派作風爭取支持。