颱風小犬│張欣宇倡滯留旅客安置亞博館　已去信鐵路小組要求質詢

過去一個月本港接連遭遇受颱風和黑雨，其中「小犬」吹襲本港期間，機場巴士及機場快綫暫停，千名旅客在抵港大堂輪候，早前黑雨多個港鐵站水浸停運。香港新方向立法會議員張欣宇去信立法會鐵路事宜小組委員會，要求討論鐵路系統在極端天氣下的應對措施。他建議倘機場再發生旅客滯留事件，可考慮開放亞博館暫時安置受影響旅客。



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去信鐵路小組要求討論應對措施 邀官員出席

颱風「小犬」過去幾天吹襲本港，9號風球生效期間，機場巴士及機場快綫暫停，千名旅客在抵港大堂輪候上的士，平均要等候3小時，直至改發8號風球後，人龍才改去等候將恢復有限度服務的機鐵。香港新方向立法會議員張欣宇去信立法會鐵路事宜小組委員會，要求討論鐵路系統在極端天氣下的應對措施，邀請相關部門和機構向小組委員會接受議員質詢。

港鐵應否如常開車？張：無人驗證過颶風承受力

社會近日討論九號風球港鐵露天段是否不應再行車，曾任港鐵工程師的張欣宇在Facebook說有兩大考慮。他說，科學原則方面，無人計算、驗證過颶風風力下，列車車速是否受得起「有人可能話唔係全香港都咁大風，但同時呢個都意味唔同地方都有機會可以去到咁大風。作為車務控制人員，如果在唔知列車本身頂唔頂得住既時候，貿貿然放架車入露天段，真係造成人命傷亡」。他說成為千夫所指是小事，自己良心一世都不會安樂。

張欣宇又說，憑過往經驗，即使列車本身可以安全承受，的確曾經發生因為冧樹損毀架空電纜，令到有列車失去動力滯留露天段無法行駛的事件，車上數以百千計乘客在惡劣天氣下經露天路軌疏散，幸好無造成人命傷亡，坦言如果魯莽行事，不會每次如此幸運。

張欣宇。（資料圖片）

張欣宇倡亞博館安置滯留機場旅客

對於機場有千名旅客因為機鐵及巴士停駛而滯留，張欣宇說惡劣天氣下最大的原則就是留在安全處所，如果將大方向變成如何在惡劣天氣下保持城市全面運作，是捉錯用神。他說今次機管局資訊發放嚴重不足，外國旅客不會明白幾號風球代表甚麼，機管局應該清晰告訴旅客主要對外公共交通已經全面停止，最好選擇留在原地等候「而唔係有個 false hope 令大家覺得都仲可以靠的士出到市區」，當然機管局應該提供水、餅乾等基本物資給旅客，老弱病殘孕可以考慮提供專門休息區域。

他亦建議可以考慮有限度恢復機場往博覽館的列車，疏導大部分滯留旅客去博覽館安置休息，當然要作風險評估、實時監測風力，確定安全車速，萬一列車被困，可第一時間組織力量疏散乘客。他說「無論鐵路或機場，都係需要極嚴謹審慎管理系統，唔係乜都唔做，但亦唔係一個勇字擺心口就向前衝」，決策要有科學依據，不應該被逾越。