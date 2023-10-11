三隧分流｜第二階段新收費更複雜　陳恒鑌憂會有混亂倡多作宣傳

三隧分流將於12月10日上午5時進入第二階段，將按繁忙時段、一般時段、非繁忙時段等收取不同的隧道費。民建聯立法會議員，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌滿意首階段成果，但擔心第二階段收費更複雜會引起混亂，建議政府加強宣傳。



陳恒鑌指，三隧第二階段收費之下，繁忙時間過海貴40元，料會吸引部份駕駛人士到非繁忙時段。（資料圖片/蘇煒然攝）

三隧分流第二階段，西隧星期一至六（不包括公眾假期）繁忙時段私家車收費為60元，紅隧及東隧則為40元，非繁忙時段則劃一下調至20元。另外，每段時段之間，都會設過渡收費安排，期間每兩分鐘隧道費便會增加或減少2元。

至於商用車輛，的士會如現時方案一樣，三隧全日劃一25元。其餘貨車、小巴、巴士等，則全日劃一50元。

高峰期貴40元 料可分流部份駕駛人士

陳恒鑌表示，首階段西隧下調收費確實達到分流效果，的士25元過海費亦令業界受惠。但第二階段措施較首階段更複雜，或會引起混亂，期望政府多些宣傳。

陳恒鑌指，第二階段是政府首次在三條隧道實施「錯峰出行」，認為會減緩高峰期隧道擁擠的情況。他以西隧為例，非繁忙時間僅收費20元，較繁忙時間60元收費相差逹40元，有望鼓勵一些可彈性出勤或上班的人士，於非繁忙時間使用隧道。

易通行實施初期多失誤 要求改進

此外，易通行在推出初期出現系統失誤，陳恒鑌呼籲運輸署改善，包括考慮提升車輛票的感應度，並升級系統等，以及加強與的士業界溝通，盡量減少出錯。

對於隧道相關的建議，陳恒鑌指長遠而言應改善西隧港島出口的行車線安排。現時有兩條行車線前往石塘咀及堅尼地城，他建議將其中一條改為前往中環和上環，令到西隧出口合共有3條行車線可到達中上環，以應付繁忙時間該路段交通擠塞。