三隧分流｜運輸署料新收費仍有機會塞　惟縮短車龍改善非過海交通

三隧分流第二階段的分時段收費敲定於12月10日上午5時實施。運輸署估計，新措施實施後，私家車及電單車的車流量會減10%，整體車流減5%；惟由於三隧車流量本身已遠超設計流量，故即使減少車流，仍然會超出隧道的設計容量，即仍然會擠塞。

不過運輸署亦指，減少5%車流已可令車龍縮短，例如紅隧車龍由原本油麻地駿發花園一帶，有望縮至油麻地女童軍總會，即縮短約1公里車龍。署方續指，現時非過海的車輛，都受到過海隧道車龍影響，而分時段收費所縮短的車龍，可解決有關問題。

另外，實施現時的「633」方案後，西隧車流增約一成，署方預料分時段收費後，會再多1至2%車流，或會令車速減慢，但不會如紅、東隧般需停下。



三隧分流方案分兩階段，8月2日已實施「633」方案，即西隧私家車隧道費減價至60元，紅、東隧加至30元。運輸署今日（11日）表示，「633」方案實施後，部份過海交通流量分流至西隧，主要因為的士轉行西隧，整體交通符合預期。

署方指，在9月復課後，繁忙時段的過海車流已回復至疫情前的水平，並呈上升趨勢，9月的第三至四周，三隧於繁忙時間的過海交通，合共達致9.88萬架次，比2019年多2,400架次。其中，紅隧及東隧的車流都有下跌，但西隧由當年3.15萬架次，增至3.5萬架次，即多約一成。

▼8月2日 三隧分流首日 西隧早上交通情況▼



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三隧分流第二階段的分時段收費敲定於12月10日上午5時實施，運輸署估計，屆時三隧於繁忙時段的私家車及電單車車流會減一成，整體車流量減5%。不過署方引用2021年的數據，三隧當年於繁忙時間的車流量已達致設計容量的126%，承認實施分時段收費後，「唔會令佢（車流）低過設計流量」。

署方指，隧道口外的車龍，其實即是隧道未能處理的車流，車龍過長會影響其他路口，令到非過海車輛同樣受塞車所困。雖然未完全解決塞車，但署方強調，可以縮短紅、東隧的車龍，令龍尾更接近隧道口，「唔好影響非過海交通」。該署舉例指，現時從九龍進入紅隧，若經加士居道天橋，其入口龍尾於繁忙時段會達致油麻地駿發花園，但實施新方案後，有望縮短至女童軍總會，即短約一公里。

▼8月2日 三隧分流首日 紅隧早上交通情況▼



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東隧方面，署方指，現時繁忙時間九龍入口龍尾大約為觀塘警署；實施方案後則會稍微縮短至匯景花園。至於西隧，署方料會再多1至2%車流，但本身的道路設計可容納有關車流，車速雖或會減慢，但不會如紅、東隧般塞至停下。

署方相信，分時段收費實施後，可遏抑及分散繁忙時間過量的過海交通，令駕駛者轉乘公共交通工具，或於其他時間過海，從而縮短隧道外的車龍，不再影響非過海的車輛。