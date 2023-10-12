世界視力日　共享基金會在非洲兩地展開治療白內障行動

今日（12日）是「世界視力日」，由全國政協副主席梁振英擔任主席的共享基金會，周一（9日）和今日啟動在西非毛里塔尼亞首都努瓦克肖特及塞內加爾法蒂克大區的「消除白內障致盲項目」，期望能合共消除7,500個積壓白內障病例。此外，吉布提第二期項目亦在周一展開。



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黑龍江自1968年起向毛里塔尼亞派遣醫療人員，至今已有55年，共派出35批醫療團隊。而福建則由1975年起派遣首批援塞內加爾醫療隊，至今已經有40多年。

梁振英在毛里塔尼亞啟動儀式致辭時指，「消除白內障致盲項目」目前已在五個國家為當地病患實施超過4,800例免費白內障復明手術，感謝黑龍江省醫療隊對項目的援助。而在塞內加爾啟動儀式，梁振英表示，2021年11月，國家主席習近平提出將與非洲國家共同實施「九項工程」，其中第一項就是衛生健康工程。

舉辦講座讓學生了解人道援助

今日是世界視力日，基金會在麗澤中學舉辦「醫療人道援助教育講座」，與400多名中學生進行了在非洲的實地連線，讓學生看到當地的環境及病人，並與醫療隊對話，了解執行人道援助項目時所面臨的挑戰。

共享基金會總幹事陳英凝說，教育活動會先以中學為主，增加青年對醫療人道救援的認識及興趣。她又表示，基金會至今共安排約20名大學生到東南亞實習，期後亦會將實習擴展非洲項目點，讓他們親身體驗人道救援工作。