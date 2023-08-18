共享基金會10月赴西非　梁振英料年內可完成1萬宗復明手術

由全國政協副主席梁振英擔任理事會主席的「共享基金會」成立至今踏入五周年，日前共享基金會辦事處舉行開幕禮，梁振英慨嘆道「民心相通」一詞盡顯基金會的工作成果。



基金會至今已在老撾、柬埔寨及吉布提啟動項目，完成3,078例白內障復明手術，梁振英透露基金會10月將前往西非啟動項目，預料今年內可完成1萬例手術。



梁振英表示，疫情期間基金會行事低調，不過他強調醫療工作從未停止，至今更完成3,078例白內障復明手術（一隻眼睛為一例）、7,000多宗診症，笑指：「好多同事都係計劃飛嚟飛去期間確診。」

梁振英表示，基金會有三大特色，分別是計劃受眾為外國、民間團體和非撥款機構。他指，香港有不少大規模的慈善團體，運作成熟，可為基金會帶來良好試範，而基金會作為民間團體，資金來源主要為香港與內地個人和企業的捐贈，形容是「中國人力量的結合」。

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未擬申請政府資助

基金會的計劃每年花費約1億元，被問到會否考慮與政府合作取得資金，梁振英坦言暫時未有該想法。他解釋，倘掛上中國政府或香港政府的名義展開醫療計劃，受助人只會心想：「中國政府、香港政府真係好有錢」，不過當計劃的一分一毫都全靠民間捐贈，即使捐款金額未必多，但相信受助人也會變得格外珍惜，直言：「重點在於體現民心相通，代表了內地人和香港人對落後國家人民的關懷。」梁振英又表示，希望西方國家可以放下地緣政治的成見，協助「一帶一路」鄰近的落後國家的人民，改善他們的生活。