共享基金會完成逾三千個白內障手術　非洲同事︰難忘人人都感謝他

由全國政協副主席、前特首梁振英擔任主席的共享基金會,為三個「一帶一路」沿線國家的居民,免費進行超過3,000個白內障手術,其中一站於今年2月在東非吉布提開展。負責項目的專員阿沃樂(Awale)指,最難忘的是看到每個人都感謝他,「one of the amazing things you feel it everyday you see someone say to you thank you thank you and then you feel it. (這是一件令人驚奇的事情,每天你看到有人對你說謝謝你,然後你就感覺到了。) 」



求醫對貧困的當地人來說非常困難,同樣是負責項目的專員姜紫萱(Sabira)憶述,很多當地人嘗試接受治療,但由於沒有錢進行身體檢查,連自己患的病都不清楚。亦有時候病人沒有白內障,但可能有其他的病,不過他覺得自己有白內障,即使向他解釋,仍然堅持要做手術,惟有慢慢再向他們解釋。



共享基金會2021年3月起,先後與廣西和山西等地的衛生健康委合作,分別到柬埔寨和老撾、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞展開消除白內障致盲項目。截止今年7月26日,已在老撾、柬埔寨,及東非吉布提完成超過3,078例(以一隻眼為單位)白內障復明手術。

醫療隊會開着流動眼科手術車,上述國家的居民進行白內障消除手術。手術車由貨櫃車改造而成,每部車都配備一個設備齊全的手術室和檢查室,以及發電室。有需要的當地人會到手術車旁登記,完成登記後醫療團隊成員會幫他們檢查,如果發現有白內障,就會分別派兩種顔色的牌給患者和家屬,以便識別,患者隨後會被安排到手術室進行手術。

同樣是當地人的阿沃樂和姜紫萱曾在內地讀書,和當地人及內地醫療團體溝通起來沒有難度,不時即場翻譯以協助醫療隊和當地人溝通,其他工作亦包括負責分流病人和點算物資等。

內地留學的當地人協助溝通

共享基金會總幹事陳英凝指,許多當地居民對白內障所知甚少,不少人甚至不知道白內障可以治癒,而手術時間僅需25分鐘。她指阿沃樂和姜紫萱都是當地的骨幹成員,懂得當地語言,幫忙向患者解說,形容他們是兩地溝通的橋樑。陳英凝又指有病人特別是長者不止有白內障,很多時亦有其他疾病。她理解病人好想做手術,因為是唯一機會做手術,但當時身體可能不是最好的狀態,因此亦會有檢查服務,讓他們起碼做到簡單的檢查和健康教育,「唔想乜都做唔到咁走」。

被問到如何成功說服未合適做手術的患者不要進行手術,阿沃樂指,一開始時候有點困難,有句俗語說「活到老學到老」,慢慢學怎麼跟當地人溝通,之後就懂得向他們解釋。

共享基金會主席梁振英指今年是「一帶一路」倡議十周年,中國會繼續堅持共商、共建、共享原則,與沿線國家的民心相通,形容今天和專員同坐就是民心相連。梁振英又提到,在東非國家吉布提開展項目後,一名懷着雙胞胎的女性Nasrin,在預產期當日陪伴爸爸做白內障手術,由醫療隊的人員陪同她等待父親進行手術。Nasrin父親的手術順利完成,在他揭開眼部的紗布後,亦親眼見證了兩個雙胞胎孫兒的誕生。為了感謝共享基金會及醫療隊,他們以基金會兩名非洲當地同事的名字,為兩名嬰兒命名。

今年9月及10月,醫療隊將遠赴西非的毛里塔尼亞、塞內加爾開展手術,而吉布提項目將會再次啟動。基金會計劃於2027年前在老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞為37,500名患者免費做復明手術,協助當地全面消除因白內障致盲的積壓病例。除開展白內障手術援助外,基金會的全球工作亦包括病媒和傳病媒介疾病防控、災害應急健康風險管理、國際合作及社區知識轉移等公共衞生人道援助項目。