共享基金會完成逾三千個白內障手術　非洲同事︰難忘人人都感謝他

由全國政協副主席、前特首梁振英擔任主席的共享基金會，為三個「一帶一路」沿線國家的居民，免費進行超過3,000個白內障手術，其中一站於今年2月在東非吉布提開展。負責項目的專員阿沃樂（Awale）指，最難忘的是看到每個人都感謝他，「one of the amazing things you feel it everyday you see someone say to you thank you thank you and then you feel it. (這是一件令人驚奇的事情，每天你看到有人對你說謝謝你，然後你就感覺到了。) 」



求醫對貧困的當地人來說非常困難，同樣是負責項目的專員姜紫萱（Sabira）憶述，很多當地人嘗試接受治療，但由於沒有錢進行身體檢查，連自己患的病都不清楚。亦有時候病人沒有白內障，但可能有其他的病，不過他覺得自己有白內障，即使向他解釋，仍然堅持要做手術，惟有慢慢再向他們解釋。



共享基金會2021年3月起，先後與廣西和山西等地的衛生健康委合作，分別到柬埔寨和老撾、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞展開消除白內障致盲項目。截止今年7月26日，已在老撾、柬埔寨，及東非吉布提完成超過3,078例（以一隻眼為單位）白內障復明手術。

醫療隊會開着流動眼科手術車，上述國家的居民進行白內障消除手術。手術車由貨櫃車改造而成，每部車都配備一個設備齊全的手術室和檢查室，以及發電室。有需要的當地人會到手術車旁登記，完成登記後醫療團隊成員會幫他們檢查，如果發現有白內障，就會分別派兩種顔色的牌給患者和家屬，以便識別，患者隨後會被安排到手術室進行手術。

同樣是當地人的阿沃樂和姜紫萱曾在內地讀書，和當地人及內地醫療團體溝通起來沒有難度，不時即場翻譯以協助醫療隊和當地人溝通，其他工作亦包括負責分流病人和點算物資等。

內地留學的當地人協助溝通

共享基金會總幹事陳英凝指，許多當地居民對白內障所知甚少，不少人甚至不知道白內障可以治癒，而手術時間僅需25分鐘。她指阿沃樂和姜紫萱都是當地的骨幹成員，懂得當地語言，幫忙向患者解說，形容他們是兩地溝通的橋樑。陳英凝又指有病人特別是長者不止有白內障，很多時亦有其他疾病。她理解病人好想做手術，因為是唯一機會做手術，但當時身體可能不是最好的狀態，因此亦會有檢查服務，讓他們起碼做到簡單的檢查和健康教育，「唔想乜都做唔到咁走」。

被問到如何成功說服未合適做手術的患者不要進行手術，阿沃樂指，一開始時候有點困難，有句俗語說「活到老學到老」，慢慢學怎麼跟當地人溝通，之後就懂得向他們解釋。

共享基金會主席梁振英指今年是「一帶一路」倡議十周年，中國會繼續堅持共商、共建、共享原則，與沿線國家的民心相通，形容今天和專員同坐就是民心相連。梁振英又提到，在東非國家吉布提開展項目後，一名懷着雙胞胎的女性Nasrin，在預產期當日陪伴爸爸做白內障手術，由醫療隊的人員陪同她等待父親進行手術。Nasrin父親的手術順利完成，在他揭開眼部的紗布後，亦親眼見證了兩個雙胞胎孫兒的誕生。為了感謝共享基金會及醫療隊，他們以基金會兩名非洲當地同事的名字，為兩名嬰兒命名。

今年9月及10月，醫療隊將遠赴西非的毛里塔尼亞、塞內加爾開展手術，而吉布提項目將會再次啟動。基金會計劃於2027年前在老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞為37,500名患者免費做復明手術，協助當地全面消除因白內障致盲的積壓病例。除開展白內障手術援助外，基金會的全球工作亦包括病媒和傳病媒介疾病防控、災害應急健康風險管理、國際合作及社區知識轉移等公共衞生人道援助項目。