盧寵茂：運用傳統純中醫藥是香港優勢　新檢測中心助建立中藥標準

撰文：李宇婷
出版：更新：

自《「十四五」中醫藥發展規劃》公布後，港府積極推進中醫藥在港發展，醫務衞生局局長盧寵茂出席相關活動時致辭指，運用傳統純中醫藥的理論及方法防治疾病是香港中醫藥的特色優勢，未來更會開設香港首家中醫醫院，以中醫為主的方式為市民提供更全面的第二及第三層醫療服務。

出席同一活動的香港註冊中醫學會會長、民建聯立法會議員陳永光建議，深化推進「大灣區中醫訪問學者計劃」，又建議加強粵港澳三地在產、學、研方面的合作。

第五屆粵港澳大灣區中醫藥傳承創新發展大會開幕式今早（14日）在佛山舉行，盧寵茂在會上提到，中藥檢測和標準制定是香港的另一個重要優勢。他指中藥標準建設是高質量發展的基石，香港正建設一所政府中藥檢測中心，專責中藥檢測的工作，為中藥檢測方法設立參考標準，並將匯聚資源，深化粵港澳大灣區中醫藥領域協作，以發展成中藥檢測和質量控制的國際中心為目標，建設和推廣國際認可的中藥標準。

陳永光在會上就加強中醫人才交流、中藥產業合作和中醫文化傳承三方面提出建議。在加強中醫人才交流的建議包括深化推進「大灣區中醫訪問學者計劃」，讓更多廣東省專家學者來港，以「師帶徒」模式在香港公立醫院培訓本地中醫師，以中西協作治癒更多病人。在中藥產業合作方面，他建議構建「研發在港澳、產業化在內地、市場向海外」的中醫藥發展合作創新模式，優勢互補，達致雙贏。至於在推進中醫藥傳承和文化傳播方面，他希透過擧辦粵港澳中醫藥研討會、開展項目合作研究等方式，加強粵港澳三地在產、學、研方面的合作。

政圈風聲｜政府擬設「中醫中藥發展局」　港當示範單位推廣至國際關注中醫發展　陳永光冀落實中醫轉介權人才清單加入中醫　李夏茵承認沒有諮詢業界但稱有需要林振昇質疑政府削中醫學位卻輸入人才　陳永光促為公營醫療減壓
盧寵茂
陳永光
中醫