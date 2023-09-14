盧寵茂：運用傳統純中醫藥是香港優勢　新檢測中心助建立中藥標準

自《「十四五」中醫藥發展規劃》公布後，港府積極推進中醫藥在港發展，醫務衞生局局長盧寵茂出席相關活動時致辭指，運用傳統純中醫藥的理論及方法防治疾病是香港中醫藥的特色優勢，未來更會開設香港首家中醫醫院，以中醫為主的方式為市民提供更全面的第二及第三層醫療服務。



出席同一活動的香港註冊中醫學會會長、民建聯立法會議員陳永光建議，深化推進「大灣區中醫訪問學者計劃」，又建議加強粵港澳三地在產、學、研方面的合作。



第五屆粵港澳大灣區中醫藥傳承創新發展大會開幕式今早（14日）在佛山舉行，盧寵茂在會上提到，中藥檢測和標準制定是香港的另一個重要優勢。他指中藥標準建設是高質量發展的基石，香港正建設一所政府中藥檢測中心，專責中藥檢測的工作，為中藥檢測方法設立參考標準，並將匯聚資源，深化粵港澳大灣區中醫藥領域協作，以發展成中藥檢測和質量控制的國際中心為目標，建設和推廣國際認可的中藥標準。

陳永光在會上就加強中醫人才交流、中藥產業合作和中醫文化傳承三方面提出建議。在加強中醫人才交流的建議包括深化推進「大灣區中醫訪問學者計劃」，讓更多廣東省專家學者來港，以「師帶徒」模式在香港公立醫院培訓本地中醫師，以中西協作治癒更多病人。在中藥產業合作方面，他建議構建「研發在港澳、產業化在內地、市場向海外」的中醫藥發展合作創新模式，優勢互補，達致雙贏。至於在推進中醫藥傳承和文化傳播方面，他希透過擧辦粵港澳中醫藥研討會、開展項目合作研究等方式，加強粵港澳三地在產、學、研方面的合作。