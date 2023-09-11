盧寵茂主持會議　檢視非傳染病防控計劃進展

醫務衞生局局長盧寵茂教授今日（11日）主持防控非傳染病督導委員會第14次會議，檢視《邁向2025：非傳染病防控策略及行動計劃》的進度，並與環境及生態局、教育局、衞生署、食物環境衞生署、康樂及文化事務署、醫院管理局和相關機構代表，討論應對非傳染病的策略及措施。會上指出，香港正面對人口老化和非傳染病日益嚴重所帶來的威脅，去年主要的非傳染病，即癌症、心血管疾病、糖尿病和慢性呼吸系統疾病，佔本港整體登記死亡個案約45%。



政府重視非傳染病的防控工作，自去年12月公布《基層醫療健康藍圖》以來，一直積極推進相關工作，建立以預防為中心的基層醫療體系。當中，委員支持政府今年第四季將推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，以針對性資助（包括資助化驗費及藥費等）作誘因，鼓勵45歲或以上、沒有已知高血壓／糖尿病的香港居民配對自選的家庭醫生。參加者在共付模式下，可在私營醫療界別就高血壓和糖尿病接受篩查，以及早接受治理及作長期的健康管理。

遍布全港18區的地區康健中心和地區康健站，除會是市民參與「慢病共治計劃」的第一接觸點，亦會積極推廣「一人一家庭醫生」理念，在社區層面連繫和協調不同醫療專業和公私營基層醫療服務，促進長遠的醫患關係，以及協助市民制訂個人化的健康人生計劃。

此外，政府今年7月開展「活力健康 無煙香港」控煙策略公眾諮詢，諮詢期至9月30日為止。會上亦討論了如何鼓勵學生進行體能活動。