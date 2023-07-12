房協舉辦減碳獎賞活動　減碳最高居民可揸走電動車（附參加方法）

香港房屋協會在今年7月至12月期間舉行「萬家減碳FUN獎賞」鑽禧社區計劃，以進一步提升大眾對「環境、社會及管治」(ESG)的認知及社區參與。房協周二（11日）於油麻地駿發花園舉行計劃的啟動禮。此計劃是目前全港最大規模的屋邨減碳運動，透過新研發的「Zero2」手機應用程式，以數碼化科技將減碳行為量化，並與超過500間商店及食肆合作，以不同的獎賞鼓勵轄下20個出租屋邨的三萬多戶居民參與，累積最高減碳量的房協出租屋邨居民，將獲得終極大獎電動車一部。



房協主席陳家樂：推動可持續發展可謂刻不容緩

房協主席陳家樂及碳中和及可持續發展委員會主席林正財周二出席啟動禮，約100名嘉賓出席，包括碳中和及可持續發展委員會委員、房協委員及管理層、Zero2開發商代表、參與商戶及房協居民等。

陳家樂表示，面對全球氣候變化及社會的長遠發展需要，推動可持續發展可謂刻不容緩，希望透過今次計劃凝聚社區力量，讓房協居民及員工從「衣、食、住、行」的生活細節入手，建立低碳及健康的生活習慣，呼應房協75周年的主題「創建宜居．永續共融」。

他表示，房協為了更有系統地執行各項業務的可持續發展工作，於去年成立了跨部門的可持續發展工作小組，負責規劃、協調及監督相關工作；房協亦識別了六個相關的聯合國可持續發展目標，作為制定可持續發展藍圖的基礎。

林正財表示，房協以「創建宜居．永續共融」為主題慶祝成立75周年，反映房協致力改善市民居住環境的決心，更充分體現房協對可持續發展的關注，「香港要實現可持續發展，不但需要政府制定長遠減碳策略，更需市民積極參與，一同實踐低碳生活。」

獎賞尚有家電用品、主題樂園住宿套票等

房協於6月已在各出租屋邨及辦事處進行計劃推廣，一個月內已有超過一萬名參加者登記。居民只要下載「Zero2」手機應用程式，加入「香港房屋協會」社群後，便可以參加「萬家減碳FUN獎賞」，進行「衣、食、住、行」四大範疇的減碳任務如下：

房協表示，參加者完成任務後即可同時賺取積分、減碳量及淨能量。積分用作換領來自港、九、新界的參與商戶和食肆的消費獎賞和禮品，以及於房協出租屋邨的禮品換領機換取禮品；應用程式會按參加者的減碳量排序，首10名會顯示於程式內的減碳排行榜，在今年12月31日活動完結時累積最高減碳量的房協出租屋邨居民，將獲得終極大獎電動車一部，其餘獎賞包括家電用品、主題樂園住宿套票等。