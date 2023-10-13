一帶一路｜李家超下周一率團赴京出席國際峰會　多名商界猛人隨團

行政長官李家超下星期一（16日）率領高規格70人香港特別行政區代表團，到北京參與17至18日舉行的壇第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。代表團成員包括6名司局長和廉政專員胡英明、多名商界人士如前財政司司長梁錦松、米高嘉道理、信和集團黃志祥、新世界鄭志剛和東亞李民斌等、及多名行政立法會議員和科大校長葉玉如。



中國外交部早前宣布：第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇主題為「高質量共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」。中國國家主席習近平將出席高峰論壇開幕式發表主旨演講。由於多名政府高層和行會成員均赴京，下周二（17日）不會舉行行政會議例會。



李家超下周一率團到北京出席「一帶一路」國際論壇（梁鵬威攝）

特區代表團由李家超率領，官方成員包括六位司局長：財政司司長陳茂波、律政司司長林定國資深大律師、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺和創新科技及工業局局長孫東教授，加上廉政專員胡英明、行政長官辦公室主任葉文娟、特首政策組組長黃元山博士和「一帶一路」專員何力治，共11位高層官員參與。

除了高層官員外，特區代表團共有59位成員，橫跨政商界、公共機構和大型企業，也涵蓋專業界別、科研界、文化界和企業家等。

赴北京參與第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的本港代表團名單（政府新聞處）

李家超指，今年是共建「一帶一路」倡議十周年，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇為國家今年的重點主場盛事，亦是推動共建「一帶一路」倡議最高級別的國際活動。他指，代表團會積極向國際社會更好展示香港各方面的優勢，包括作為推動「一帶一路」高質量發展重要功能平台的角色，並介紹香港專業服務和香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。