羅淑佩假日再化身Hellosss　到沙田馬場追Ian獻唱｜政壇諸事町

今日（15日）是馬會年度盛事「時尚煲呔賽馬日」，邀請了人氣男團Mirror成員陳卓賢（Ian）為活動開幕表演嘉賓，一身煲呔打扮的他吸引大批「Hellosss」（陳卓賢粉絲稱呼）一早到場支持，在觀眾席細看之下，發現房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩亦現身當中，果然是忠實「Hellosss」。



9月9日（星期六）是世紀暴雨過後，本港各界正為災情善後之際，當時剛晉升房屋屋常秘、兼身任房屋署署長的羅淑佩，被發現現身機場，原來到場觀看陳卓賢錄影電台的唱歌節目，外界質疑她作為署長有否兼顧災情，但亦有人指那時是她公餘時間。當時房屋署表示，羅淑佩一直全力督導房屋署的工作人員進行黑雨後的公共屋邨善後工作。就她個人在公餘時間的活動，署方不作評論。

事隔一個月的今日（15日），羅淑佩的身影在沙田馬場觀眾席出現，有記者發現當時正值Ian陳卓賢在場獻唱數首歌曲，她更全程跟住Ian唱歌，非常投入，就算看到記者舉機，她亦目不轉睛。

羅淑佩機場追星成為官場佳話，她最近一次會見傳媒是本月5日，講解打擊公屋富戶政策，不過當天記者會不安排拍照及錄影。

▼9月9日 羅淑佩在世紀暴雨翌日現身機場追隨陳卓賢的節目錄影▼

