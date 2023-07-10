羅淑佩自爆是Hellosss　大讚Ian好乖仔唔揸快車｜政壇諸事町

MIRROR成員陳卓賢（Ian）勁受歡迎，就連近日頻頻見報的運輸署署長羅淑佩，原來都是他的支持者，即是「Hellosss」！羅淑佩今早（10日）接受電台訪問時，親口證實自己是「Hellosss」，大讚Ian駕駛又乖又守規矩，重視交通安全。



運輸署署長羅淑佩（資料圖片／梁鵬威攝）

回應Edan經驗時強調：嗱，我唔係爵屎

MIRROR另一成員呂爵安（Edan）日前在社交網站分享電召的士的不快經歷，指的士司機原本說8分鐘來到，結果等了20分鐘才到。羅淑佩今早在商台節目中感謝Edan分享經歷，但同時「自爆」是「Hellosss」：「嗱，我唔係爵屎（意指Edan的支持者），我係『Hellosss』嚟嘅。但我多謝Edan，非常多謝Edan。」她說Edan的分享好重要，讓大家知道司機服務態度可以更好。

至於為何支持Ian？羅淑佩「三句不離本行」，讚Ian聽媽媽的話「唔揸快車」，安全駕駛，「呢個小朋友實在太好啦，除咗識作曲又打過港隊排球，應該支持吓！」

指司機遇阻滯應通知客人未能準時來到

羅淑佩表示，的士司機如路遇上交通意外或突發事件，應該致電告訴客人未能準時到達。至於司機對客人「呻兩句」塞車，羅淑佩就話可以和客人講兩句，但就不可以將怨氣轉嫁到乘客身上。