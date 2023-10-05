公屋富戶｜上年度收回2200違規單位　羅淑佩稱難全數巡查：靠投訴

房委會今年5月通過收緊公屋富戶政策，要求住租戶每隔兩年申報資產及居住狀況，新的申報表格周二（3日）開始派，要求住戶申報居住情況，以及擁有香港物業的狀況。



房屋署署長羅淑佩今日（5日）表示，上年度有約2,200個單位因濫用或違反租約而被收回，較往年多近一倍，承認是因應社會關注，當局加重力度執法所致，日後亦會加強使用科技核查申報資料。但她坦言，難以主動巡查全數80萬戶公屋，未來的執法仍會以投訴為主。至於公屋戶在內地和海外擁有物業的問題，羅淑佩指，當局仍與內地商討審查機制，但要平衡處理，以達到公平原則。



10月5日，房屋署署長羅淑佩舉行傳媒簡介會，講介公屋富戶政策新申報安排。（林穎嫺攝）

羅淑佩表示，周二起已向居住公屋滿兩年，但未屆滿10年的租戶派發新的申報表，即在富戶政策「加辣」前，從未申報過的住戶，首階段涉及8.8萬戶，將會有兩個月期限交表，違反富戶政策或逾期交表，便有機會被收回單位，「如果你真係兩個月，屋企成員都冇人喺度住，你真係攞唔到呢張表，我都會重點攞呢個單位睇一睇，會唔會有啲咩，都值得睇一睇，我相信大家都會有一個合理懷疑。」

房委會加強打擊濫用公屋，並推出優化「富戶政策」及「加戶政策」一系列措施，本月開始要求未住滿10年住戶每2年申報居住狀況，以及是否在港持有住宅物業。（資料圖片）

她表示，60歲以上長者並不受富戶政策限制，故會在明年4月的下階段才開始申報，才要求全長者戶申報居住狀況，以防有長者戶長期丟空公屋，出現濫用情況，坦言對長者有較優惠政策，以讓退休人士「養老」，預計2025年10月會完成80萬住戶首次申報。

她又指，房屋署會以其他途徑審查租戶的申報資料，包括會加強使用科技，包括偵查和感應方面的科技，但拒絕具體說明採用的科技細節，但她坦言現時公屋租戶多達逾80萬戶，故會以投訴為主，在收到租戶涉嫌濫用公屋的投訴後，便會跟進調查。

近期揭發出租作AirBnB

房屋署助理署長（屋邨管理）鄧馮淑妍補充指，上年度有約2,200個單位因濫用公屋或違反租約而被收回，較往年的約1,300戶多，其中丟空的單位約有數百個，亦有人出租作商業用途，近期亦揭發出租作AirBnB的個案。她又提到，房屋署自6月起，與土地註冊署就公屋租戶擁有物業的情況進行配對，現時已抽查到懷疑個案。

助理署長（策略規劃）楊樂詩坦言，公屋戶因在港擁有物業而被收回單位的個案較少，但認為今次在新的申報表中，連同法定聲明及授權房屋署向土地註冊處配對，以掌握租戶的居住情況，以及增加租戶對富戶政策的意識。

羅淑佩：正與內地商討審查機制

房委會早前表示，正與內地商討審查機制，以確定公屋戶在內地擁有物業的情況，羅淑佩指，當局現時仍在與內地商討審查機制，但要平衡處理。她舉例，公屋住戶如在內地有殘破的舊樓，不代表他們在港無住屋需要，因此當局亦要處理租戶的海外物業，以達到公平原則。

立法會房屋事務委員會副主席、房委會資助房屋小組委員會委員梁文廣。（資料圖片／夏家朗攝）

梁文廣倡參考社署瞞報資產機制

立法會房屋事務委員會副主席、房委會資助房屋小組委員會委員梁文廣表示，住戶在海外物業難以查核，「係幾實在，同幾無辦法跨越嘅難度同限制」，但認為當局應循序漸進，先調查租戶在內地的物業，尤其是內地已有統一平台處理房地產問題，建議當局參考社署調查市民瞞報內地資產的機制，與內地建立協議處理可疑或投訴個案，「點解房署就唔得呢？係咪可以探討下類似嘅機制？」

他又指，現時房屋署主要靠投訴和巡查，揭發違反租約和濫用公屋的情況，認為當局應該加強應用科技，包括調查水錶、電錶的使用頻率等，以揭發有問題的租房，並加強現時行之有效的主動巡查，包括「行孖咇」，以避免房屋署人員疏懶，並做到更仔細抽查，並更重視舉報，向具名舉報人交代投訴結果，以增加市民的信心。