區議會選舉｜民建聯逾100人參選　將向政府提名委任議員

新一屆區議會選舉提名期周二（17日）展開，民建聯主席陳克勤表示，會派員參選全部44個直選選區，連同地區委員會界別選舉，預計總參選人數超過100人，當中有四分之一是首次參選區議會。



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向政府推薦委任議員名單 不與參選人重覆

民建聯今日（15日）與傳媒聚會分享選舉工作進展，主席陳克勤說派出超過100人參選，涵蓋44個直選選區，其中大專以上學歷佔95%、工商背景佔30%、35歲以下30%，民建聯特別執委會明天（16日）將通過及公布名單。陳克勤強調，黨內所有參選人需要自行爭取提名，現階段專注做好黨內參選工作，未有與其他政黨作有關參選協調討論。委任議員方面，陳克勤說會向政府提名合適的專業人士，不會與直選及地區委員會界別參選人重疊。

陳克勤說元老級人馬包括會務顧問譚耀宗、全國人大常委李慧琼等亦會獲邀站台。（蘇煒然攝）

部分地區紮根不深入 將成立專案小組輔選

陳克勤說直選對候選人有一定難度，因為選區劃大、選民增加，加上部分地區的紮根未夠深入，相信有關選區的選舉工作會有難度，會特別成立專案小組輔選。不過他說未來會積極參與地區選舉工程，不少立法會議員已「落水」參與，元老級人馬包括會務顧問譚耀宗、全國人大常委李慧琼等亦會獲邀站台。

他又指，該黨中央沒有指派該黨的三會成員提名的名單，但有一個原則要求為提名的人士必須是愛國者及有心服務社區；又指相信該黨成員對愛國者的原則非常清楚。

民建聯副主席陳恒繽指，需花時向市民解釋直選新採用的「雙議席單票制」，又說上屆區議會選舉，有不少在地區扎根服務的候選人都敗選，令選民失望，呼籲市民在新選制投票。