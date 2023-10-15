區議會選舉｜經民聯擬派數人戰直選　李超宇參選九龍城南

區議會選舉12月10日舉行，提名期周二（17日）展開，經民聯九龍中支部副主席李超宇宣布參加九龍城南選區直選。



李超宇：昐運用知識、經驗和熱誠貢獻九龍城

李超宇在黃埔港鐵站外宣布參選，他解釋黃埔是他從政起點，今次出選九龍城南直選議席，是因為來屆區議員角色更清晰，專注地區事務，他希望運用知識、經驗和熱誠貢獻地區。他說自己小時候長時間住九龍城，在何文田讀中學，之後一直服務九龍城區，致力令社區更加宜居，他說區議員要令市民體會到舒適感，若果當選將會聯同經民聯團隊共同努力服務九龍城。

盧偉國（右二）說經民聯有數人出選區議會直選。（李超宇相片）

盧偉國：經民聯有數名成員戰地區直選

為李超宇站台的經民聯主席盧偉國說，李超宇長期從事地區工作，有心、有力、有志為地區服務，建設有幸福感的社區。他說經民聯在區議會委任界別、地區委員會界別以及地區直選界別都會盡力以赴，透露黨內有「好幾位」在地區有服務經驗的人出戰地區直選。

梁美芬稱與李超宇合作多年，讚揚李關心社區，有心有力為地區服務。（李超宇相片）

梁美芬：李超宇有心有力服務地區

出席同一活動的經民聯副主席梁美芬，原本打算在上屆區議會選舉交棒予李超宇，最後由民主派關家倫勝出。梁美芬今次再為李超宇出選區議會站台，她說李超宇2017年起在九龍城工作，參與海濱規劃、港鐵站發展，以及舊區改建等，都與李超宇合作多年，讚揚李關心社區，有心有力為地區服務。