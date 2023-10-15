區議會選舉｜民協郭偉誠、周啟廉出戰直選　廖成利稱氣管炎不連任

傳統泛民政黨民協敲定來屆區議會參選人名單，民協社區主任郭偉誠將出戰深水埗東，而現任屯門湖景區議員周啟廉亦將爭取連任，出戰屯門東選區，主席廖成利不競逐連任，他說自己有氣管炎，太太不支持參選



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民協今日（15日）舉行執委會會議，通過推薦郭偉誠及周啟廉代表民協出選來屆區議會選舉，將努力向地區直選選民、三會成員爭取提名，期望透過參選區議會倡導民協政策、改善民生。

廖成利：民協是愛國的民主黨派

被問到在新選舉制度下，民協對是次選舉勝算有多少把握？廖成利坦言：「選舉艱難重重，要有體育精神」，他解釋參選人要過五關，包括政黨提名、取得三會委員提名、資格審查、游說支持者投票、以及投票當日的變數，不過民協亦期望參選以維持發聲平台。他又指，對兩位的資格審查有信心，強調「民協是愛國的民主黨派」。

郭偉誠（右一）表示，自己從事地區工作近六年，期望未來可繼續為基層市民發聲。（鄭子峰攝）

郭偉誠去信深水埗所有三會成員爭取提名

出戰深水埗東的郭偉誠表示，自己從事地區工作近六年，期望未來可繼續為基層市民發聲，以促進民生為目標。他說，將積極爭取三會提名，指已列印好邀請提名的信件，準備寄給深水埗區共117位三會委員，讓他們了解自己和民協理念。

周啟廉坦言，沒有太大信心連任，不過強調都會積極向校長、專業人士等三會成員爭取提名。（鄭子峰攝）

周啟廉稱連任沒大優勢：對家未必想你一齊競爭

爭取連任屯門區議員的周啟廉坦言，今屆選舉制度與上屆大相徑庭，指有不少三區委員有政黨背景，相信他們會優先考慮提名黨友，認為即使自己作為現任區議員亦沒有太大優勢：「對家見到你個勢咁好，對家未必想你一齊競爭」，沒有太大信心連任，不過強調都會積極向校長、專業人士等三會成員爭取提名。

廖成利不競逐連任 稱氣管炎太太不支持參選

民協主席廖成利被問到不競逐連任的原因時稱，自己有氣管炎，太太不支持參選。他又說程序上已問過所有有志參政的成員，部分稱現階段專注其他工作故不參選，強調「民協推薦必屬佳品」。