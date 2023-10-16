政府擬容許「的士車隊」可選不同顏色　議員憂太多花式難分辨

政府計劃引入「的士車隊」以改善的士服務。立法會一個審議相關條例草案委員會今早（16日）開會，運輸及物流局預計初期有3至4隊「的士車隊」參與，有不同服務定位，如專做商務市場或機場口岸，各車隊可自行設計車身顏色及標記，以便與現時的紅、綠、藍的士作區分。



不過，有議員質疑若日後「的士車隊」出現橙色、黃色、紫色等「太多花式」，令公眾難於分辨。當局回應指，設計須由運輸署審批，車隊的士要掛「識別牌」，區分行走路線。



政府擬引入「的士車隊」並容許設計上採用紅藍綠以外的顏色。（資料圖片/陳栢麟攝）

當局指現時的士營運模式對持續確保服務質素有局限，18,163個的士牌照發牌時，沒有附帶任何直接或間接與服務質素有關的條件，政府只能根據《道路交通條例》對司機採取執法。當局建議的「的士車隊」，可由現時持牌車主合組成「車隊」，向運輸署申請車隊牌照。

謝偉銓質出現多色的士易生混淆

現時本港的士主要分為行走市區的紅的、新界區的綠的和大嶼山的藍的。議員謝偉銓質疑，若日後不同「的士車隊」有不同設計「會唔會太多花式」，例如出現橙色、黃色、紫色的士，會令市民難以分辨。

運輸及物流局首席助理秘書長郭善兒指，車隊負責人可將車身顏色寫在申請書，若運輸署署長認為設計可以接受，日後車隊將要按發牌設計和顏色營運。郭善兒坦言，不預期會有很多不同車隊營運，估計最初只有幾支車隊，又稱政府會加強宣傳教導市民分辨。她又指政府宣傳。

謝偉銓再追問，現時可用紅藍綠三色區分行走區域，市民日後如何在街上分別車隊的士行走的區域。

郭善兒回應稱，會要求所有車隊的士，要有車隊的士識別牌。

除引入「的士車隊」外，政府同時擬引入的士司機扣分制。不過，早前就此進行的公尸聽會上，士團體代表一致反對的士司機扣分制，有代表更質問：「議員有無扣分制呢？」