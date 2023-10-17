葉劉淑儀冀政府3年內提交立法建議　為同性伴侶訂替代框架

終審法院上月裁定，特區政府須2年內制定替代框架確認同性伴侶關係，隨後有消息指政府擬向法庭申請延長落實裁決的限期。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日（17日）表示，歡迎終院的裁決，也理解政府擬要求延長限期的原因，但認為最多只應延期一年，期望當局3年內提交立法建議，以便在本屆立法會會期內完成立法。



。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

前民陣召集人岑子杰早年與同性伴侶在外地締結，婚姻不獲港府承認，他5年前提司法覆核，要求法庭聲明本港不承認海外同性婚姻的做法違憲，高院裁定敗訴。但岑再提終極上訴，終審法院於9月5日判下判辭，裁定岑上訴部份得直，指港府在沒提供替代方法在法律上承認同性關係的做法屬違憲，但有關命令暫緩兩年執行。

此外，上訴庭今日（17日）頒下判辭，駁回房委會上訴，裁定同性配偶被排除公共房屋政策屬違憲。本案亦是岑子杰上月就同性婚姻案獲終極部份勝訴後，上訴庭就同性配偶權利相關議題的首宗裁決。

身在北京出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的葉劉淑儀指，被問及有消息指政府政府認為替代框架的法律問題複雜，兩年後執行裁決未必夠時間，向法庭提出希望申請延長限期的權利時指，理解政府要時間做準備，但延期最多不應超過一年，希望政府3年內提交立法建議，以便在本屆立法會會期內完成立法。

她續指，完全支持為同性伴侶制定替代框架，認為可反映本港重視人權，有利吸引人才。