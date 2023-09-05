同性婚姻｜終院指港府未有替代途徑承認屬違憲　裁定岑子杰勝訴

前民陣召集人岑子杰早年與同性伴侶在外地締結，婚姻卻不獲港府承認，他於5年前提司法覆核，要求法庭聲明本港不承認海外同性婚姻的做法違憲，獲高院裁定敗訴。岑早前再提終極上訴，強調同性與異性伴侶關係本質沒有差別，若港府將同性婚姻排除在外，或會令人覺得兩種關係並不平等，若港府不承認在海外結合的同性婚姻，會帶來實質負面影響，例如影響繼承權等。終院今（5日）判下判辭，裁定指港府沒有提供其他替代途徑承認同性婚姻屬違憲，裁定岑勝訴。



終院宣告，政府並未履行其積極義務，確立替代途徑讓同性婚姻獲法律承認，亦沒有給予適當權利，屬違反《人權法案》賦予的權利。



婚姻平權協會發聲明指，終院的裁決對整體社會而言是一個重要的勝利，裁決明確指出香港法律必須尊重和保障同性伴侶，判決不會對任何人構成損害。



岑子杰就海外註冊的同性婚姻未獲承認而提出終極上訴。(資料圖片)

上訴人為岑子杰，被告則為律政司司長。

岑提出3爭議其中一個裁定違憲

岑在終極上訴時提出3個爭議，包括：本港法律將同性伴侶排除在婚姻制度之外；沒有提供任何替代途徑確立同性婚姻；不承認外地同性婚姻，是否違反基本法的平等權利。終院裁定岑提出的第二個論點，即沒有提供任何替代途徑確立同性婚姻屬違憲。

岑：拒認同性婚姻會向公眾傳遞錯誤訊息

岑認為，現行政策有其合法目的，鼓勵「傳統婚姻」，若把同性婚姻排除在外，也無法達至這個合法目的，因為同性伴侶不會為了符合現有政策，而選擇與異性結婚。若政府拒絕承認同性婚姻，會向公眾傳遞錯誤訊息，令人覺得同性婚姻價值比不上異性婚姻。再者，本港法律不承認外地同性婚姻，亦沒有其他途徑確立同性婚姻，會造成實際負面影響，例如影響同性伴侶的繼承權等。

律政司：婚姻權利侷限於異性伴侶

律政司則指，《基本法》及《香港人權法案》有關婚姻權利的條文，提及「男女已達結婚年齡者」的婚姻權利應予以確立，當中「男女」僅侷限於異性伴侶。律政司又認為，岑希望爭取同性伴侶的「核心權利」，例如繼承權等，但「核心權利」的概念模糊不清，難以在法律上獲得支持。

案件編號：FACV14/2022