同性婚姻｜消息：政府向法庭提出冀延長兩年期限處理平權

撰文：文維廣
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終審法院早前裁定，前民陣召集人岑子杰爭取本港承認同性婚姻案部分勝訴，說政府沒提供替代方案承認同性關係的做法屬違憲，裁決兩年後生效。消息指，政府認為兩年時間未必足夠處理法律問題，向法庭提出希望申請延長限期的權利。

前民陣召集人岑子杰爭取本港承認同性婚姻，終審法院早前裁定部分勝訴。(資料圖片 / 李慧娜攝)

消息：政府認為替代框架問題複雜　冀延長處理期限

岑子杰早年與同性伴侶在外地締結，婚姻不獲港府承認，他5年前提司法覆核，要求法庭聲明本港不承認海外同性婚姻的做法違憲，高院裁定敗訴。其後，岑子杰提出終極上訴，終院本月初頒判辭，裁定岑上訴部份得直，認為政府沒履行積極義務確立替代的承認框架，裁決暫緩兩年執行。消息說，政府認為替代框架的法律問題複雜，兩年後執行裁決未必夠時間，向法庭提出希望申請延長限期的權利。

湯家驊：判詞不清楚　延長期限框架屬預期內

行政會議成員、資深大律師湯家驊回覆《香港01》查詢時說，對政府希望延長處理替代框架期限不感奇怪，他認為判詞對「替代框架」的描述比較簡略、不清楚，難以解讀到何為合理的框架。

法官要求特區政府在兩年內根據《國際人權公約》第17條，提出額外保障方案。根據《公約》第17條：「任何人之私生活、家庭、住宅或通信，不得無理或非法侵擾，其名譽及信用，亦不得非法破壞」，湯家驊認為條文所提及的是被動式的保障，而非主動式，「何為不合理干擾行為比較虛無縹緲」，因此政府要求延長處理期限屬預料之內，否則提出任何框架都可能被指不合理，引起司法覆核，難以評估裁決一旦延期執行，會拖延多久處理。

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