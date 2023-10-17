政圈風聲｜議員少開會惹觀感問題　「班長」要求離開1小時須報告

部分立法會議員早前被揭出席率欠佳，建制派「班長」廖長江一度發千字文提醒議員注意行為舉指。據了解，廖長江上周再「溫馨提醒」議員，大會舉行期間如果需要離開大樓一小時，須向組長申報，解釋「唔係話違規，而係觀感問題」，形容要令人感覺到議員有「做嘢」。



據了解，廖長江上周聯同內會主席李慧琼舉行協調會議再度「溫馨提醒」，約有40名議員出席會議。（資料圖片／蘇煒然攝）

不記名表決至少要有一半議員在席

立法會大會明日（18日）復會，廖長江與李慧琼上周召開協調會議，「溫馨提醒」議員在議會內的表現及下達新值勤要求。據了解，大會、內會及財會三個重要會議上，不記名表決至少要有一半議員在席，直選、功能界別和選委界要再細分，即每個細板塊都要有至少各一半議員現身。

離開立法會一小時以上需報備

另一新規定則是在立法會大會舉行期間，若議員因公事而需要離開立法會大樓一小時以上，即須透過WhatsApp群組向直選、功能界別和選委界的組長報備，以便統計出席人數。除此之外，廖長江亦提醒議員善用議員系統，及早申報未能出席會議的原因，以便其他議員作出協調。

據悉廖長江稱：唔係話以往違規，而係要市民感覺有做嘢

有與會人士向《香港01》透露，約有40名分別來自直選、功能界別和選委界別的議員出席會議，強調會議主要是「溫馨提醒」及提醒議員「觀感問題」，又引述廖長江稱：「要令市民觀感舒服啲，唔係話你哋以往違規，但希望大家做返好啲，投票、開會係議員職責，要令到市民有信心，感覺到議員有做嘢。」