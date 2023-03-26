對昔日議會停擺感洩氣　廖長江：理性溝通就唔需要政治攬炒

立法會議員、港區全國政協常委廖長江出席由工聯會鄧家彪主持的線上節目《理中有我》。廖長江回顧昔日議會工作，坦言會因為議會內的爭吵，導致會議停擺感洩氣：「我有時都撫心自問，我究竟係做緊啲乜嘢？」他認為若反對派當時願意理性溝通，在修例風波期間及早與「極端暴徒割蓆」，就不會出現政治「攬炒」、「35+」初選案等「鬧劇」。



廖長江自2016年起擔任建制派議員召集人，有建制派「班長」之稱。他回顧「班長」在「完善選舉制度」前的議會工作，主要協調41位建制派議員工作，同時與「攪炒」、反對派溝通。他坦言，進入立法會是本著服務社會的心，但在以往的議會風氣中，時常感到洩氣：「經過上屆嘅風風雨雨，我有時都撫心自問，我究竟係做緊啲乜嘢？我係犧牲咗啲嘢，攞咗時間，諗住服務香港、社會，但係我係乜嘢都做唔到……有時坐住喺到，幾百條修訂，坐喺到撳制都撳咗日幾兩日（即係拉布嗰時？）係，嗰時真係會問（自己）係到做緊乜嘢？」

廖長江：理性溝通就唔需要政治「攬炒」

廖長江認為，倘若反對派昔日願意理性溝通，香港某些政策或可及早得到改善：「如果他們理性溝通，可能 2015年『政改』通過咗、唔需要政治『攬炒』、唔會內會選不到主席、唔會有『35+』初選嘅鬧劇走咗出嚟，搞到佢哋有部分嘅前議員要坐監添。喺社會、經濟發展，唔需要向前行三步，跟住退兩步咁樣。」他續指，若反對派在2019年修例風波期間，與「極端暴徒」及時「割蓆」，相信結果會大為不同。

廖長江認為，經歷過反對派風波後，建制派議員更為團結、「槍口對外」，而現時在完善選舉制度下產生的90位議員，他們更願意理性溝通，經歷「磨合期」後，議會工作走向平穩運作。他強調，議員的工作是監察政府，而非一味批評政府，甚至人身攻擊，重申「是其是，非其非」。

習近平兩提普通法 廖長江：重視港司法系統

國家近年發展迅速，有聲音指香港大為落後，廖長江認為國家在短短40年間達到多個宏偉抱負，包括由「讓一部分人富起來」，到現時的「共同富裕」；由1982年的全新制憲，到現時的「依憲依法治國」等，故將國家政府與香港政府作比較是不公道的。

他指國家主席習近平去年來港時發表「七一講話」中，兩度提到普通法，他認為這代表了國家對香港司法系統的重視：「我相信，內地無論係官方或民間都好，都（希望）香港可以保持中國入面『兩制』下嘅城市，保留本身嘅制度。」

提到港澳辦「升格」 為「中央港澳工作辦公室」並歸黨中央直屬，廖長江認為這意味國家對港、澳工作的重視，以及便於作出全盤考慮及部署。