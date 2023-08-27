「班長」廖長江「溫提」議員：盡量開會和發言　免生浪費公帑印象

立法會議員的表現近日引起社會關注，立法會建制派「班長」廖長江終向議員們發出「溫馨提示」，強調議員操守標準有兩大準則，指立法會議員月薪10萬，在一般市民看來是很高薪，需要很好的表現，才能令市民覺得稱職，若「跑場比跑區多」，會令市民感覺議員未有盡忠職守，浪費公帑。



廖長江建議，議員最好盡量出席所有大會、財會及各個委員會會議，每次會議都有提問，每年口頭質詢加書面質詢近10條，跟進官員回應約10次，除了每次大會開會時必須出席外，通過法例和參與各種投票也應該盡量出席。



《明報》8月中報道，立法會今年至今通過24條政府法案，其中三分之二法案表決時，在席議員不過半。之後，《香港01》也報道指有15名議員在立法會財委會會議零發言。不禁令社會議熱議完善選舉制度後的議員表現。

有建制派「班長」之稱的廖長江終向議員發出「溫馨提示」，指社會上對立法會議員的表現存在一些負面看法，過去幾個月來收到一些來自不同出處的反映。藉此機會以屬勸喻性質的「立法會議員以其議員身份所作行為的操守標準事宜」作為各議員的參考。

他指，「香港特別行政區立法會議員以其議員身份所作行為的操守標準事宜」主要有以下2條相關指引：

1. 議員應確保其行為一定不會令立法會的信譽受損。 立法會議員、建制派「班長」廖長江

議員不能令議會聲譽受損

他解釋，這一點表面上看似空泛，卻最重要。如果議員的行為表現和市民的期望有落差，自然會影響立法會信譽。適用的範圍，除了失職和瀆職的特別情況外，還包括一些一般性的職業操守行為。立法會議員如果給市民的印象是勤政愛民，立法會自然會有好的聲譽。

廖長江提醒議員應盡量出席所有會議。（資料圖片/蘇煒然攝）

議員月薪十萬 如欠實質表現 沒盡忠職守

勤政要求方面，在新的愛國者治港制度下，沒有反對派的阻撓，市民都期望立法會議員既能監察政府，又能全力協助政府施政，改善民生。市民只能透過媒體，才知道議員的工作和活動，立法會議員月薪10萬，在一般市民看來，是很高薪，需要很好的表現，才能令市民覺得稱職。如果市民經常見到立法會議員頻繁參與各種團體飲宴或一般性應酬，或者出席各種娛樂活動或開幕儀式或打咔，出場比出席多，跑場比跑區多，沒有實質的工作成果或表現，就會認為立法會議員沒有盡忠職守，浪費公帑，立法會又怎麼會有信譽。

針對民生痛點提解決方案 多探訪弱勢

他認為，如果市民見到議員能對多項民生痛點深入研究，和政府商量後，提出可行的解決方法，真正能夠解決民生問題，會贏得社會好感。勤政另一指標是出席率，投票率和其他指標：議員作為立法會大會、內會、財會、事務委員會以及工務及人事編制小組委員會等成員，最好盡量出席會議，每次會議都有提問，每年口頭質詢加書面質詢近10條，跟進官員回應約10次，除了每次大會開會時必須出席外，通過法例和參與各種投票也應該盡量出席，為確保可如時出席投票，可和有關政策局聯繫，掌握官員作最後回應的發言時間，提前到會議廳準備投票。

愛民方面包括探訪弱勢社群，接收市民投訴及協助他們解決困難，遇到制度上的問題，更應該與有關部門聯絡，提出修改法例，優化制度和程序，這方面的工作，可以透過社交平台，讓市民知道。

2. 議員行事的方式，不應使其處境可能有負市民對立法會議員在一般應有的行為準則方面的期望。議員在決定參與商業性質的活動（例如廣告活動）前，須詳細考慮該活動的性質和內容是否會被視為與立法會議員的地位或聲望不符，而令立法會的信譽受損。 立法會議員、建制派「班長」廖長江

廖長江指，這一點主要是觀感問題。立法會議員為商業產品賣廣告的例子並不存在，參加商業性質的活動的例子亦不常見，但須留意。反而以上第二條的第一部分關於議員行事方式可能存在一些灰色地帶，舉例說，議員從事在立法會以外活動，例如舞蹈，唱歌，演藝活動，體育活動等頻率比較活躍，有關報導比立法會工作更多，市民自然可能會覺得是不務正業，這就是觀感的問題，這方面值得留意。