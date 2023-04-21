立法會商港鐵票價機制　議員批不計租金收入　倡高層按罰款扣花紅

立法會交通事務委員會今日（21日）討論檢討港鐵票價調整機制的結果，港鐵代表指聽取意見後將物業收入納入在票價調整機制方程式內，又指將「感謝日」定在周六日，讓市民可以「以優惠價享天倫樂」。



不過，多名議員不滿機制沒有納入租務收入，亦沒有設下利潤封頂線，而且港鐵事故頻生，但高層花紅近年有大幅增加。



港鐵去年接連發生意外令服務出現延誤，今年在新機制的安排下取消原有的每程3%優惠，改為推出四個半價「感謝日」。（廖雁雄攝）

陸頌雄批肥上瘦下 工人不夠人手致事故頻生

工聯會議員陸頌雄不滿沒有利潤封頂，又指不夠人手所以事故頻生，更引述工會指公司肥上瘦下。他說高層、工人和市民要利益一致，強調政府擁有75%股權的公營機構，是為市民服務，管理層要有問責，結合票價機制調整，令市民信服。

運輸及物流局局長林世雄回應指，每年都與港鐵高層討論表現掛鈎花紅。

田北辰倡每日八五折直至扣完罰款

實政圓桌田北辰建議，每年港鐵每罰款1,000萬元，高層花紅就扣減10%，餘此類推。林世雄說會考慮。

田北辰亦提出為何今次只計物業收入，而不計租務和廣告收入，另外亦提到港鐵事故影響打工仔，但周末打工仔打工仔未必受惠，建議如發生事故要罰款，每日提供八五折優惠，直至扣減罰款金額為止。

楊美珍說只計物業收入是希望簡單計算，但沒有講為何不計租金收入。至於回贈日的建議會仔細考慮。

鄧家彪建議設利潤封頂線 超過就不加價

工聯會鄧家彪說，明明特區政府是港鐵大股東，為何要和港鐵管理層「談判」，形容「係咪有少少精神分裂呢」？至於租務和廣告收入，他建議可簡單地設下利潤線，超過利潤線就不需要加價，利潤封頂。

楊美珍回應稱，明白市民希望不要加價，但資產老化，近年用110億元做資產保養，因此要有足夠資源。她稱不能想像利潤封頂的影響，亦會影響長遠質素。林世雄則表示，是按機制來與港鐵高層談判。

民建聯劉國勳指，今次機制方向正確，但成效不如預期，批評為何只計物業，認為可簡單計算港鐵在香港有多少收益，扣減支出之後以餘額計算。他亦提出罰款要與花紅掛鈎，問局方除了表達關注，是否「花紅照畀」，能否有更多工夫可做。

林世雄說自己亦在董事局內，每次討論高層花紅薪酬也有詳細討論，認為有盡作為董事的工作。

葉劉淑儀關注會否延後賣樓避扣加幅 林世雄：難

新民黨葉劉淑儀贊成物業利潤計入機制而不計租務利潤，指公共交通營運者不少以租務補貼日常營運，又指政府「以地養錢」在鐵路站上蓋建屋，「香港最大地主咁滯，所有靚地畀晒佢」，因此關注會否延後賣樓，讓物業收益延至下一期，以免令加幅減少。

林世雄認為賣樓時間是一早定下，要有入伙紙等程序，而樓市亦隨時轉變，難以估計一年後能否賺更多錢，且政府亦在監管，因此延後賣樓以避免扣減更多加幅的情況難以發生。