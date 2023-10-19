創業板改革擬明年初實施　黃俊碩批蹉跎：上市難過張家朗拎金牌

港交所正就改革創業板（GEM）徵詢意見，建議包括實施新的「簡化轉板機制」等。財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席立法會時表示，視乎收集意見，港交所目標明年第一季實施新安排。



法律界立法會議員林新強指，GEM改革太遲，形容可能「醫翻都浪費藥費」；會計界立法會議員黃俊碩指，GEM改革之後，港交所和證監會像當所有提交上市申請的中小企業都是鱷魚，對小投資者張開血盤大口，對它們設置重重難關，令到有心在港上市的企業，最終都未能如願以償。



林新強：港交所亂改規則本末倒置

立法會今日（19日）續會，處理法律界立法會議員林新強提出「全面檢討中小企業證券市場制度」的議員議案。他指香港國際金融中心地位岌岌可危，市場差並非技術性調整，而是結構性問題，港交所亂改規則本末倒置限制中小企上市，違反自由市場原則，包括上市盈利要求等，希望政府正視。

黃俊碩批評改革蹉跎：上市難過張家朗拎奧運金牌

提出修正案的黃俊碩指，業界有不少專門處理上市的人士反映，近年為客戶在香港上市，「仲難過張家朗拎奧運金牌」；過去有新企業在港交所上市，通常都會設一個上市儀式，而GEM對上一次搞上市儀式，已經是2021年1月，足足接近3年，「一隻新股都無」。

他續指，港交所終於就GEM改革諮詢，雖然未有去問業界有否改觀，但特首上年10月已在施政報告提及構思活化創業板，但要第二份施政報告公布在即才推出市場諮詢，待諮詢完畢落實新建議，前前後後花近2年時間，質疑企業、資金、投資者已經去了其他市場，「香港仲係咪皇帝女唔憂嫁？」。

同樣提出修正案的立法會議員李惟宏指，現時中小企證券市場面對多方面的挑戰，在不少公開場合提出業界意見，很多議員都關注上市制度，特別是IPO的空間越來越細，有部分業界指上市時諸多挑剔。

陳浩濂：上月底有93間公司循新制度上市

財經事務及庫務局副局長陳浩濂指，為加強香港國際金融中心地位，局方把握國家粵港澳大灣區建設和一帶一路等戰略規劃，擔當好內外循環交匯點的角色，積極建設香港成為更具競爭力和活潑多元的金融市場。他續指港交所早前推出的新上市制度成效顯著，至今年九月底有93間公司循新制度上市，累計超過5880億元首次公開招股IPO集資額，佔同期的總額大約四成。

吳傑莊建議參考深圳GEM

選委界立法會議員吳傑莊指，近年香港GEM每況愈下，他建議局方可參考各地類似市場經驗，包括深圳GEM明確支持創新型和成長型企業做法 ；另外隨著區域全面經濟夥伴協定 （RCEP）協議生效，中國和東盟合作關係加強，香港應發揮自身橋樑角色，亦可進一步爭取成為東盟區內初創上市的首要基地。

民建聯立法會議員周浩鼎指，GEM有很長的時間像沒有動靜 ，認為當局的監管機構都好沉醉「有大食大」的態度，他提到跟外訪公司接觸時，留意到他們認為監管機構喜歡拒人於人外，強調不能小看這種態度的影響。