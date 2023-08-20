都大陳婉珍粵劇研藝中心成立　楊潤雄：有助向本地及海外推廣粵劇

香港都會大學於上周六（19日）舉行何陳婉珍粵劇研藝中心成立典禮暨粵劇折子戲專場《學研粵藝 劇粹炫輝》，多位名伶獻上折子戲劇目，展現粵劇藝術的獨特魅力，一同推動粵劇發展。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時表示，研藝中心為粵劇的推廣和發展注入新活力和動力，將成為推動粵劇研究和教育的寶貴平台，有助向本地及海外觀眾推廣粵劇。



+ 3

大老倌與新秀表演南音《客途秋恨》及五個折子戲劇目

文化體育及旅遊局局長楊潤雄、中聯辦宣傳文體部副部長張國義、粵劇藝術團創辦人「賭王三太」何陳婉珍蒞臨主禮，聯同都大校長林群聲主持剪綵儀式，標誌研藝中心正式成立。

緊接上演折子戲專場以精品經典粵劇作主題，由粵劇界殿堂級音樂大師朱慶祥擔任特邀音樂領導，一眾大老倌與新秀包括阮兆輝、龍貫天、南鳳、黃成彬、梁心怡、一點鴻、陳紀婷及蕭詠儀，先後為觀眾表演南音《客途秋恨》及五個折子戲劇目《再世紅梅記之折梅巧遇》、《雷鳴金鼓戰笳聲之送別》、《趙氏孤兒之捨子存孤》、《穆桂英招親》和《蓋世雙雄霸楚城之營房會》。

林群聲：粵劇是中國文化和藝術瑰寶

林群聲致辭時時感謝何陳婉珍捐助都大以成立研藝中心，支持學者及研究人員研究、發展及傳承粵劇這項世界級非物質文化遺產，「粵劇作為中國傳統戲曲劇種之一，擁有悠久的歷史和深厚的文化底蘊。粵劇的四功『唱、做、唸、打』，以至戲服、頭飾、化妝等種種元素，都展現出獨具一格的風采和魅力，是中國文化和藝術瑰寶，值得我們好好保育和傳承。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時表示，樂見都大成立研藝中心，為粵劇的推廣和發展注入了新的活力和動力。他表示，中心將成為推動粵劇研究和教育的寶貴平台，有助向本地及海外觀眾推廣粵劇，為國家「十四五規劃」中香港作為中外文化藝術交流中心的地位作出貢獻。他說期待中心在未來取得更多的成就，為保存和傳承中國傳統文化、推廣粵劇藝術，以及促進國際文化交流作出貢獻。

英語翻譯劇本等多元方式推廣粵劇

研藝中心將設於都大賽馬會校園，校方表示，將透過網上課程及劇本英語翻譯等多元方式，讓更多本地青年與海外人士接觸這傳統藝術，從而由欣賞到產生興趣；並計劃定期舉辦研討會及講座等活動，以及利用多媒體渠道增進公眾對粵劇的了解，配合政府發展香港成為中外文化藝術交流中心的目標。