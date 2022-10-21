陳同佳深山打機度日管浩鳴稱「煎熬」　網民狂寸：做隱居KOL搵食

陳同佳疑在台灣殺害女友潘曉穎，事發至今仍未回台自首，近日立法會議員管浩鳴透露陳同佳在深山隱居靠打機度日，連疫苗也沒打，而且3餐有人照料。網民氣憤認為陳同佳已在過「理想退休生活」，更建議他轉做直播主公開匿藏生活。



陳同佳至今未能赴台自首，協助他的管浩鳴亦十分無奈。（資料圖片）

陳同佳2019年疑在台灣殺害女友潘曉穎及棄屍在捷運竹圍站外的公園草叢，潛逃回港後再用她的銀行卡提款。2019年10月被控洗黑錢的陳同佳出獄，承諾會到台灣自首，但事發至今因兩岸政治問題仍未起行。

2021年陳同佳離開警方提供的安全屋，有報道指搬往偏遠地區的深山隱居兼等候上機。近日有報章引述協助陳同佳的立法會議員管浩鳴說法，指陳同佳足不出戶，靠上網、打機及看電視等度日，甚至連新冠疫苗也沒打，而且三餐一直有人為他送飯。

陳同佳疑在台灣殺害女友潘曉穎（網上圖片）

管浩鳴重申陳同佳自首意願沒變，更指他明白因兩岸政治問題，短期難以成行：「這種生活對他（陳同佳）最煎熬，坐監起碼都有坐完的一日」。由於香港及台灣之間並沒有引渡政策，而且疫情至今仍未完全通關，加上台灣當局在陳同佳落地一刻應如何拘捕一事上與港府有分歧，令陳同佳未可自首。

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網民見到陳同佳的情況反應極大，紛紛表示這種生活根本不煎熬：「真香港國寶佳佳，每日都食、玩、瞓」、「同綜援戶呻睡得太多，肩膀因此疼痛起來有分別嗎？」、「理想退休生活，唔使打針，三餐住宿有政府全包」。亦有人建議陳同佳可以轉做直播主或YouTuber，索性公開匿藏生活賺錢。

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