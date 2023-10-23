區議會選舉｜民主思路提名「好快有」　陳琬琛維持兩提名感不樂觀

區議會選舉提名期進入第二星期，仍然未有非建制派取得足夠「三會」成員提名票入閘參選。上周稱未能取得提名的民主思路透露，提名「應該可以好快有」，估計最終只能有一至兩人出選。新思維獲多一名「三會」成員口頭答應給予提名，但沒透露至今一共獲得多少提名。至於獨立民主派陳琬琛維持暫獲兩個提名，對入閘參選不樂觀，他希望「三會」成員考慮到他38年民生工作給予提名。



計劃派五人出選的建制派實政圓桌有四人零提名，日前向新民黨索提名，新民黨說目前未有定論。



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區議會選舉2023專頁

不同光譜的非建制政團仍未有人成功入閘參選，由標榜「第三路線」的民主思路、「議會非建制」自居的新思維，以至溫和民主派民協，以及被建制多番抨擊的民主黨，取「三會」成員提名票參選上，仍處於膠著狀態。

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陳琬琛獲兩提名 對入閘「真係唔樂觀」

考慮參選的獨立民主派亦未有人成功「三會」成員提名，其中積極考慮參選的荃灣區議會主席陳琬琛接受《香港01》訪問時表示，早已透過民政處將爭取提名的訊息，發給所有「三會」成員，亦親身接觸部分，截至今天（23日）仍只獲兩名「三會」成員提名，其中一人是口頭答應，還有七個提名才達到入閘門檻，坦言對入閘參選「真係唔樂觀」，稱不少「三會」成員一來是建制派，二來都跟他說「已經支持咗其他人」。

稱38年民生工作 不放棄爭提名「希望有轉機」

做了區議員38年的陳琬琛說，從來主要做民生工作，沒參與過民主派初選，亦沒提供過初選票站，只希望服務居民，令選民有多個選擇，相信有民主派參選會有助推高投票率，透露不少老中青街坊最近亦專程找他，詢問是否繼續參選，擔心遲報名「蝕底」。他說只能盡量解說自己已經盡力，「相信三會成員點都應該聽過我個名，行基層路線都知道，（提名情況）要睇下有冇突然嘅改變」。他說不會那麼快宣布放棄爭取提名，希望有轉機，一旦未能參選會否繼續地區工作仍有待與團隊商討。

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民主思路料最多兩人出選 提名「應該可以好快有」

同樣未取得足夠提名參選的民主思路可能有轉機，身兼行政會議成員的民主思路召集人湯家驊向《香港01》透露，早前有六至七人有意出選區議會，按提名情況評估，相信只能有一至兩人成功參選。他說，爭取「三會」成員提名方面「應該可以好快有」，口頭承諾提名的他不計算，簽署落實提名的有多少暫未可以公布，若獲足夠提名報名參選「都係呢幾日」。他坦言不認識「三會」成員，「好難講咩困難」，但相信黨友有地區人士協助。

狄志遠講述新思維參與區議會選舉的準備情況。（歐嘉樂攝）

新思維獲多一人口頭承諾提名參選

新思維情況與民主思路差不多，計劃出選人數減至兩人後，仍在爭取「三會」成員提名。主席狄志遠向《香港01》透露，截至昨天（22日）多了一人口頭承諾會提名新思維參選，仍未達到提名門檻，惟沒有透露兩名計劃出戰成員崔定邦及彭意婷，至今各獲得多少個提名。新思維將於本周五開會作最終決定。

實政圓桌問新民黨索提名 新民黨：未有定論

建制派實政圓桌計劃派五人出選，惟只有一人取得足夠提名參選，其餘四人零提名。新民黨主席葉劉淑儀早前說對此感到奇怪，建議前黨友、實政圓桌立法會議員田北辰找新民黨索提名，田北辰說同日兩次致電葉劉淑儀均未能接觸，已透過對方秘書轉達信息。新民黨回覆《香港01》查詢說，「此事將由新民黨黨團處理，目前未有定論」。

區議會選舉2023已報名參選人名單