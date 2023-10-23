區議會選舉｜消息：紫荊黨吳振輝出戰大埔北直選　獲提名本周報名

區議會選舉提名期第二星期，至今有322人報名參選。《香港01》接獲消息，香港紫荊黨將會派出普通黨員吳振輝出戰大埔北直選，據了解他是一名的30歲在北區居住的土生土長香港人，與「海歸派」形象截然不同，今個星期將會報名參選，將是紫荊黨首戰本港選舉。



紫荊黨普通黨員吳振輝 獲提名出戰大埔直選

傳統建制政黨民建聯、工聯會、新民黨、自由黨、經民聯上周已派人報名參選區議會選舉，過去被冠以「港漂黨」的非傳統建制香港新方向，亦派出5人出戰直選，以香港土生土長年輕人形象示人，希望開明派作風爭取支持。

《香港01》接獲消息，「海歸派」香港紫荊黨同樣派出土生土長年輕人出選，他是30歲住北區的普通黨員吳振輝，並非執委會成員，將會出戰大埔區地方直選，與「海歸派」形象截然不同，已經取得足夠提名，今個星期會報名參選。

紫荊黨：主張給年輕人更多機會，說到做到

紫荊黨執委伍俊飛回覆查詢時說，該黨一向主張香港要給年輕人更多機會，而且紫荊黨說到做到，所以我們在區議會選舉中，把機會交給土生土長的年輕人。

倡區議會成培育治港人才的「黃埔軍校」

紫荊黨月初發表《施政報告》倡議，指區議會制度改革為香港建立與完善政治人才提供難得機遇，建議以年輕化、專業性、代表性和機制化選拔培育區議員，讓區議會成為培育治港政治人才的「黃埔軍校」。

紫荊黨曾稱全面參與各政治選舉

紫荊黨2020年成立，創黨成員都是有內地背景的商人，被視為「海歸派」。創黨目標是追求「百年一國兩制」，行動綱領是積極推動落實「愛國者治港」，支持同理念的人士全面參與各政治選舉，支持行政長官和特區政府有效施政，主要政綱積極推動有香港特色的民主政治，實現有廣泛代表性的行政長官和立法會普選。紫荊黨主席李山是選舉委員會委員，惟最終立法會選舉、特首選舉都沒有參與。