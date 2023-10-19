人大將二審愛國主義教育法草案　官方：貫徹習近平文化思想

撰文：朱加樟
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十四屆全國人大常委會第六次會議10月20日至24日在北京舉行，其中將二審《愛國主義教育法草案》，草案對港澳台同胞和海外僑胞等不同群體的愛國主義教育，也分別作出針對性規定。

全國人大常委會法制工作委員會發言人楊合慶今天（19日）表示，愛國主義教育法貫徹習近平文化思想，從多個維度將中華民族歷史文化傳承同愛國主義教育融合起來，以中華優秀傳統文化涵育愛國主義精神，以愛國主義教育弘揚中華優秀傳統文化。

《中華人民共和國愛國主義教育法（草案）》對港澳台同胞和海外僑胞等不同群體的愛國主義教育，分別作出針對性規定。（資料圖片）

楊合慶表示，提請本次常委會會議審議的草案二次審議稿修改的主要內容包括：充實愛國主義教育的內容，完善鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育的規定，增加傳承和發展中華優秀傳統文化、堅定文化自信、建設中華民族現代文明方面的內容，完善學校愛國主義教育的規定，加強愛國主義教育的實施措施等。

楊合慶稱，中華兒女歷來尊崇「精忠報國」、「以身許國」、「位卑未敢忘憂國」、「苟利國家生死以」等愛國行為和精神。愛國主義是中華文明源遠流長的血脈基因，是中華優秀傳統文化的精華。

楊合慶解釋，在教育內容上，要將中華民族發展史、中華優秀傳統文化、歷史文化遺產、英雄烈士的事蹟和精神等作為愛國主義教育的重要內容；在教育方式上，強調充分發揮文物古跡、文化遺產、各類博物館、紀念館等的教育功能，利用各種傳統節日組織開展民俗文化活動，增進家國情懷。

官媒中新網早前的報道透露了《中華人民共和國愛國主義教育法（草案）》的部分內容。報道指，草案明確，國家採取措施開展歷史文化教育和國情教育，增強香港同胞、澳門同胞、台灣同胞對國家和中華優秀傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結。國家加強與海外僑胞的交流，做好權益保障和服務工作，增進海外僑胞愛國情懷，弘揚愛國傳統。

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