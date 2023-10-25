施政報告｜推愛國主義教育增中華文化認同　小學25/26年設人文科

行政長官李家超今日（25日）發表施政報告宣布，開展愛國主義教育及成立「愛國主義教育工作小組，以增強市民對於中華優秀傳統文化認同，包括成立「弘揚中華文化辦公室」，專責策劃及舉辦推廣中華文化和歷史的活動，明年起舉辦「中華文化節」，另外設立兩所博物館介紹國家和抗戰歷史。



至於學校層面，他指，將會強化國情學習，25/26學年於小學開設人文科，亦會加強加強教師培訓，包括舉辦教師內地考察、到校國安教育教師深化課程定期、提供有關國情、國史的教學資源等。



▼10月24日 李家超搶先展示施政報告▼



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成立愛國主義教育工作小組 推動國民教育

李家超發表施政報告提到，政府會開展愛國主義教育，增強市民對國家和中華優秀傳統文化的認同。他表示，政府不遺餘力建立以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。他指透過愛國主義教育，增強市民對國家和中華優秀傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結，將愛國主義教育納入國民教育體系。

李家超表示，由政務司司長領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」，其職能將擴大至涵蓋愛國主義教育，成立「愛國主義教育工作小組」，協調政府部門和非政府機構推動國民教育，與《中華人民共和國愛國主義教育法》內容對接，在不同層面加強國家歷史文化和國情教育，傳承和弘揚愛國主義精神。

另外，康樂及文化事務署會成立「弘揚中華文化辦公室」，專責策劃及舉辦推廣中華文化和歷史的活動，明年起舉辦「中華文化節」。

設立兩所博物館介紹國家和抗戰歷史

他亦指，政府會設立博物館介紹國家發展和成就，涵蓋國家歷史、政治、經濟發展和文化等領域。專館落成前，康文署會在現有的博物館內設立專廳，率先展示相關內容，深化市民對國家及國情的認識。

另外，政府會於明年設立「香港抗戰及海防博物館」，由「香港海防博物館」改設而成，重點介紹抗戰歷史，提升民族自信和愛國精神；並與深圳市文物局合作，展覽介紹港深兩地共同抗戰的事蹟。

小學於25/26學年設立人文科。(資料圖片)

小學25/26學年開設人文科 加強教師國情教育

在校園內外教育方面，李家超提及今年7月，習近平主席給香港培僑中學學生回信，指出愛國主義是中華民族精神的核心，勉勵同學要深刻認識世界發展大勢，深入了解祖國的歷史文化和現實國情，厚植家國情懷，為建設美好香港、實現民族復興積極貢獻力量。

為幫助全港學生培育習主席回信中提倡的精神，李家超表示本學年將推行以下措施：

加強教師培訓 —— 舉辦教師內地考察、到校國安教育教師深化課程，定期提供有關國情、國史的教學資源；教育局將恆常每年於最少50所學校進行國民教育重點視學，通過分享評核結果和推廣良好的實踐經驗，提升國民教育的質素和成效；

強化國情學習 —— 就開設小學人文科公布課程框架，於2025/26學年開始推行；加強《憲法》和《基本法》學生校園大使的培訓和國史課程相關的學習經歷；舉辦更多中華文化體驗活動，以及豐富價值觀教育課程架構內容，強化學生對中華文化、國史、國家地理和國家安全的學習；及

推行多元學習體驗 —— 推展「心繫家國2.0」聯校國民教育活動系列，增潤學生在認知、情感、實踐的學習，促進學界經驗交流和協同發展。