興建白石角站被指嘆慢板　林世雄研東鐵周六日「早收車、遲開車」

港鐵白石角站預計2033年或之前落成，民建聯立法會議員陳克勤今天（1日）在立法會提出口頭質詢，希望加快興建白石角站，他說北環線涉及四個站要興建11年，但單建一個白石角站卻同樣要11年，「點樣說明俾居民聽政府係基建先行，或者港鐵唔係嘆慢板呢？」。運輸及物流局局長林世雄說，維持2033年或之前通車的目標，研究過周六日「早收車、遲開車」便利工程推展。



北環線與白石角站工期相若 陳克勤：點說明唔係嘆慢板呢

陳克勤在會議上關注，白石角一帶未來有住宅單位落成，科學園正展開第二階段擴建計劃，政府會否加快興建白石角站，他指出北環線興建四個站要11年，同樣地白石角站2021年提出興建，要2033年落成，「起一條線四個站要11年，起一個站又係11年，政府點樣說明俾居民聽政府係基建先行，或者港鐵唔係嘆慢板呢？」。

林世雄考慮東鐵周六日「早收車、遲開車」便利工程。（林靄怡攝）

林世雄考慮周六日「早收車、遲開車」便利工程

林世雄回應說，北環線是2014年提出，開始規劃時間早於白石角很多，施工期有分別，但他叫大家不要忘記，在現有鐵路加站的施工考慮不同，鐵路本身要長時間運作，「事實上我咃諗過舉個例喺星期六或星期日，我咃係咪可以早一啲收車或遲一啲開車，都不斷咁諗」，認為工程有挑戰性，目前每天只有2小時收車黃金工程時間，會繼續想辦法盡速規劃設計建造工程，現維持2033年或之前通車的目標。

尚海龍不滿要跨三屆政府才能建成白石角站。（會議截圖）

尚海龍倡仿傚馬場站 科學園建繞道鐵路

曾在科學園上班6年的選委界議員尚海龍，不滿要跨三屆政府才能建成白石角站，中大醫院啟用後，大學站對開巴士站經常大排長龍，建議仿傚馬場站造法，「彎返出來一條線喺而家科學園園區同居民區中間加設一個新站係咪理想呢？」。

林世雄稱涉及收地「基本上是不可行」

林世雄回應說，興建繞道的彎道不容易，所涉及線路長度不短，對於土地要求很大，可以想像望向北已經是科學園，左邊係而家一個新樓盤，亦有中大設施，如果再要建繞道，基本上要再收地，基本上是不可行的。