施政報告｜東鐵白石角站擬2033年通車　港深西部鐵路研一地兩檢

特首李家超今日（19日）宣讀任內第一份《施政報告》。交通基建方面，正規劃東鐵線科學園／白石角站，目標是在2033年或之前通車。另外，會提升陸路口岸的基礎建設，改善陸路口岸和清關安排，並在規劃重建沙頭角口岸及發展「港深西部鐵路」和北環線支線時，研究採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的安排。



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李家超表示，香港港口是全球十大繁忙的貨櫃港口之一，連接全球近600個目的地，去年處理了近1,800萬個標準貨櫃，會積極推動「智慧港口」，透過建立港口社區系統，促進營運商及其他持份者信息互聯互通，增強港口競爭力。

重建沙頭角口岸、發展「港深西部鐵路」和北環線支線 研「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」

他表示，會提升陸路口岸的基礎建設，包括在跨境貨運「東進東出、西進西出」的布局下，改善陸路口岸和清關安排。同時，在規劃重建沙頭角口岸及發展「港深西部鐵路」和北環線支線時，研究採用的安排。

他又稱，香港物流發展局及業界會制訂推動高增值現代物流發展的行動綱領，當中包括三個方向：

1. 加強「多式聯運」，結合空運、海運和陸路運輸服務，促進香港在大灣區物流鏈的關鍵角色；



2. 發揮香港在處理高價值貨物的優勢，推動高端、高增值物流服務的發展，例如冷鏈貨物、鮮活食品、藥品等；及



3. 鼓勵物流業界更廣泛使用智慧物流方案，透過科技提升競爭力。



東鐵科學園／白石角站2033年或之前通車

去年的《施政報告》提到，港府會邀請港鐵，研究以現時位處白石角的香港教育大學教大運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園／白石角車站。李家超今日進一步表示，正規劃東鐵線科學園／白石角站，目標是在2033年或之前通車。