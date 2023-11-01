「反轉天橋底」首四年虧損　甯漢豪研海濱長廊增商業元素例如餐飲

立法會今日（1日）舉行大會，工聯會議員鄧家彪詢問「反轉天橋底」謍運情況，發展局局長甯漢豪透露，場地每年收入有300至700萬元，惟開支400至700萬元，首四年錄得虧損，至2021年才有盈餘。旅遊界立法會議員姚柏良建議在海濱公園內加入商業元素。甯漢豪表示，設計海濱長廊時已期望「佢段段都有特色」，暫時的方向為「不同時間有不同安排」。



發展局局長甯漢豪表示，「反轉天橋底」每年的收入為300至700萬元不等。（林靄怡攝）

「反轉天橋底」首四年錄得虧損

發展局局長甯漢豪表示，「反轉天橋底」每年的收入為300至700萬元不等，開支為400至700萬不等，透露首四年錄得虧損，至2021年才有盈餘。她指，「藝土民間」現時與300多間學校及社福機構等合作，場地已成為區內舉辦活動的熱門場所，平均每星期有三至四個活動，包括藝術節、市集等，當場地無出租時，市民亦可免費使用。

她指，負責謍運的「藝土民間」租約至2025年，明年中將公開招標，透露未來會集中發展九龍東海濱，將延長海濱長廊，將由現時的3公里，增至9公里。

選委界立法會議員劉智鵬詢問，當局會否在海濱中加入與觀塘發展歷史相關的設計。甯漢豪表示十分認同，認為觀塘代表示新與舊的結合，辦活動時亦十分著重能否帶出觀塘工業區的故事，很多時都會與當區的藝術家合作。

海濱長廊增餐飲店鋪？ 甯漢豪稱會繼續研究

旅遊界立法會議員姚柏良詢問當局會否在海濱公園內加入商業元素，甯漢豪表示設計海濱長廊時期望「佢段段都有特色」，指有市民向她反映希望海濱可寬敞點，亦有市民希望海濱定期辦市集，她指當局正研究及試行不同方案，暫時的方向為「不同時間有不同安排」，增加海濱長廊的新鮮感。至於會否在海濱長廊中增加餐飲等店鋪，甯漢豪表示會繼續研究。

邵家輝講夜繽紛疑離題被主席叫停

批發及零售界邵家輝發言時就似乎離題，一度被立法會主席梁君彥叫停。邵家輝表示，夜繽紛成效顯著，有店鋪東主認為效果較預期好，港人和旅客都表示十分歡迎繼續舉辦，希望政府繼續堅持。邵家輝話音剛落，梁君彥即表示：「邵家輝議員，我哋呢條問題係增添觀塘海濱嘅活力……請你問你嘅問題好冇？」邵家輝回應：「哦，係啊，因為觀塘嗰邊都有夜繽紛係到嘅，咁所以就希望局長喺觀塘夜繽紛做得更好啦。」