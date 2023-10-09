夜經濟｜美酒佳餚巡禮10.26回歸中環海濱　入場券明早網上開售

由旅發局舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」於星期四（26日）至星期日（29日）回歸中環海濱活動空間。當局指，入場券、可兌換美酒美食的品味通行證等，將於明日 （10 日）早上10時起公開發售，有意入場者可瀏覽有關網頁。



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300個美酒與美食攤位 頂級名廚、調酒師等親授秘訣

今年的「香港美酒佳餚巡禮」共有約300個美酒與美食攤位，當中包括法國波爾多、勃根地區及意大利等36 個國家的佳釀，以及17個國家地區環球美食。全新的「品味學堂」邀請頂級名廚、「亞洲50最佳酒吧」調酒師、品酒專家等親自教授秘訣。

明日起開放購票

有意入場者明天起可到活動網站購票。 旅發局亦與本地旅遊平台klook合作於其平台售票，請留意活動網站稍後的公布。市民旅客可透過以下兩個方法使用品味通行證：

- 入場人士於場地入口兌換智能卡、酒杯等，之後可於收銀處增值；或

- 旅發局稍後將推出全新流動應用程式「美酒佳餚巡禮 — 品味通行證」，賓客可在應用程式內使用在網上購買的入場券及品味通行證，直接在應用程式中隨時隨地購票。至於「品味學堂」門票，賓客可以於活動網站購票，再憑相關二維碼入場參與工作坊。

更多活動詳情可查閱下圖：

「香港美酒佳餚巡禮」開放時間及入場費．（香港旅遊發展局提供）