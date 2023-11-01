電話難預約門診　盧寵茂：線路有限鼓勵用APP　無計劃現場派籌

預約醫管局門診服務可以透過電話熱線或手機APP，有意見反映電話預約經常失敗，醫務衞生局局長盧寵茂今日（1日）在立法會大會上指，電話線有一定容量，需要撥至指定診所，局方一直聽市民意見改善包括提升系統，亦把電話線數量增加至800條，配合不同門診，不過可提升服務空間有限。



手機APP預約到門診有四成是長者

民建聯立法會議員周浩鼎在會上提出口頭質詢，問醫管局會否採取措施改善普通科門診電話預約服務等，使更多市民能成功透過電話系統。

盧寵茂回應指，成功以手機APP預約到門診的有四成是長者，和電話預約的比例相約，可見不少長者已掌握手機程式操作，而APP預約更方便特別聽力障礙長者，亦沒有容量限制、個人化設定等，估計程序節省一半時間，局方會繼續改善程式，長遠鼓勵更多市民以程式預約門診服務。

楊永杰。（歐嘉樂攝）

暫時無計劃現場派籌

「A4聯盟」立法會議員楊永杰問到，會否考慮為長者設專線、簡易版手機應用程式或現場專籌等。盧寵茂回應指，基層醫療發展藍圖強調要善用私人市場力量，又指會繼續醫管局提升門診服務包括硬件和人手招募等，他指過往設現場籌，要長者日曬雨淋排隊取籌，但時下社會和科技下，現有的電話和應用程式預約系統在家已可以預約，暫時無計劃現場派籌安排。