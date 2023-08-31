屯門人口增加　醫療需求擴大　周浩鼎︰仍欠缺1間普通科門診

屯門區人口持續增長，公營醫療需求正在擴大。民建聯新界西北立法會議員周浩鼎指，屯門區人口現時有超過50萬，根據規劃署編製的《香港規劃標準與準則》，每10萬人口應該要有一間普通科門診，屯門卻只有3間普通科門診，連計未來落成的1間普通科門診，依然欠缺1間普通科門診，希望政府增加門診。



屯門區需要5間普通科門診，但計及將會興建的1間，仍然欠缺最少1間診所。（資料圖片）

醫管局早前已與私營界別合作，推出多項臨床公私營協作計劃，為病人提供更多醫療選擇，民建聯屯門支部副主席鍾健峰留意到，參與計劃的文件比較複雜，建議醫管局簡化內容，幫助他們理解以便他們參與，避免因不理解而錯過計劃，亦幫助分擔公營醫院的壓力。同樣是民建聯屯門支部副主席的曾憲康指，街坊要離開原區才能看私家醫生不方便，建議政府在屯門增設私營醫院服務，讓他們有多一個選擇。

賴嘉汶：屯門公營牙科服務不足

屯門區議員賴嘉汶指，屯門區公營牙科服務不足，她舉例指仁安牙科診所每星期只有一次街症的門診，每次最多派21個籌號為例，相比元朗區的數量少一半，曾經更出現通宵排隊的情況，令長者苦不堪言，雖然經衞生署跟進後有所改善，但始終治標不治本。另外學童牙科診所服務同樣堪憂，現時屯門西區的輪候時間大約是1個月，希望政府重整資源以增加公營牙科服務，又建議推出牙科醫療券，吸引長者選擇私營牙醫服務，以分擔公營牙科服務的壓力。