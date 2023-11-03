張炳良：新常態下發揮優勢　平衡國安與多元　避免「一左二窄」

教育大學公共行政學顧問、前運輸及房屋局局長張炳良在文章撰文分析香港經濟前景，指隨著國際地緣政治逆轉及本地政情驅使，香港從昔日「左右逢源」陷入如今「左右為難」之尷尬。他指，香港左右不了地緣政治及地域衝突，但可以自我掌握的是維持其前沿位置、國際視野和市場動力，新常態下善用「一國兩制」，在維護國家安全與自由多元之間做好平衡，防範「一左二窄」。



據新華社香港分社前社長許家屯在其《許家屯香港回憶錄》中所寫，1983年，他來港履任前，時任中共中央政治局委員萬里、習仲勛、楊尚昆都曾當面叮囑他並提到所謂「港澳工作『一左二窄』」的問題。而「一左二窄」大意指對港工作的思想和政治線不能過左，同時避免接觸面過窄，令運動受眾太少。



張炳良為《明報》撰文，論及特首李家超剛發表的《施政報告》主題為「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」勾勒大計舉措回應各方需求，落實能否及時和到位，除政府各部門上下齊心，也靠內外環境配合，包括財政和人力資源、社會支持及市場信心。

不過，他也指出，財政司長警告本年度財政赤字將達1000億元，遠超年初預算案時估計的544億元，而上年度修訂赤字，也超出原來預算563億元逾倍，達1400億元。他續指，預算案預測本地經濟在年內明顯反彈，全年實質增長介乎3.5%至5.5%，當時估計基於內地經濟強勁反彈，但全球經濟衰弱及內地經濟狀况較政府本已審慎的預期更差。

張炳良：香港陷入「左右兩難」之尷尬

張炳良在文中指，香港一直標榜「背靠祖國，聯通世界」的優勢，回歸至近年確造就近乎無窮紅利，但2020年後形勢已變。國際地緣政治逆轉及本地政情驅使下，香港已從「左右逢源」之利，陷入「左右為難」之尷尬。美中角力和中西文化及制度衝突，西方國家現視香港為風險；香港傳統上與西方的聯繫，在今天民族主義情緒高漲，及新環境呈現唯恐不夠政治正確下，或構成政治與思維包袱。

他續指，內地也對香港多了懷疑，一是特區對國家制度的政治忠誠，二是香港是否仍存相對優勢。更重要是，國家已從利用西方的改革開放策略，進入習近平新時代的中國式現代化。香港過去吃內地改革紅利的黃金時期已盡，今後必須在中國式現代化中尋找自己新的戰略位置，重塑中外聯繫的可行中介角色。

最後，他指國家主席習近平去年七一重要講話強調，香港須保持獨特性和國際聯繫。儘管新時期跟2020年前不能相提並論，並多了國家安全考慮，惟不變的仍是香港對國家的貢獻在於與內地城市之別，否則便失去「特區」的存在意義，故前總理李克強曾要求做到「國家所需，香港所長」。今天香港是否如此，港人應心中有數。

曾指政府要主動制止個別「過左」行為

今次已非張炳良觸及「左」的問題。他上月接受報章訪問時指，不少國家或地區皆有涉國家安全的法例，《香港國安法》規定的4類罪行內容相較下未算太嚴厲，又認為本港在維護國家安全與保持獨特性可以兼容。但他指，國安法主要用作處理非常規事情，不能隨便使用，特區政府有需要主動及公開制止個別「過左」的行為，以免影響市民及國際對香港的觀感。