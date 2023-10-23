張炳良：國安與本港獨特性可兼容　惟政府須制止「過左」行為

教育大學公共行政學顧問、前運輸及房局局長張炳良接受報章訪問時指，不少國家或地區皆有涉國家安全的法例，《香港國安法》規定的4類罪行內容相較下未算太嚴厲，又認為本港在維護國家安全與保持獨特性可以兼容。但他指，國安法主要用作處理非常規事情，不能隨便使用，特區政府有需要主動及公開制止個別「過左」的行為，以免影響市民及國際對香港的觀感。



張炳良。（資料圖片）

張炳良接受《星島日報》訪問時表示，世界各地包括一些港人移民的目的地均有國安法，分別在於國安法執行過程中，有否被錯誤應用於非國安範疇，導致部分市民出現「恐懼」心理。他稱國安法一般規定得相當嚴苛，賦予當局很大權力，處理極端問題，不會用作處理日常政策，如公眾治安。

避免令市民感覺每天活在國安法下

張炳良強調，國家安全與香港的獨特性，兩者並無必然衝突，關鍵是不要令人覺得每日都生活在國安法之下。他強調，不是說香港已經是這樣，但要避免這回事，在國家安全與基本法保障的各項權利之間取得平衡，展示香港仍然是個開放、自由、包容的城市。

8月24日現場所見，「輝煌快餐店」牆上一幅存至少十多年、畫有頭戴黃色安全帽正在吃麵地盤工的塗鴉，已被抹去。（資料圖片/盧翊銘攝）

他舉例，近期社會上出現一些過度或不當使用國安概念事件，如學校圖書館，連魯迅書籍也遭「建議」下架；一些存在已久的塗鴉，僅僅因為使用黃色帽子主題，被指有問題要移除：「這就是國安推到極端。」他指這些行為未必出自官方授意，但會明顯影響香港的外間形象。

張炳良指，每個社會都有極端聲音，政府不可能全部介入，但當發生一些過火事件，政府作為擁有公權力的機構，首先自己一定不能做這些過火的行為，其次也有責任對這些偏激、傷害社會主流價值和利益的行為表態。