李家超：地緣政治挑戰　繼續加強競爭力實現高質量發展

行政長官李家超說，《施政報告》提出不同政策措施，發展經濟，改善民生，香港會繼續鞏固優勢，積極融入國家發展大局，保持國際經貿聯通，在地緣政治的挑戰下，繼續加強競爭力，實現高質量發展。他又重申，香港爭取盡快加入區域全面經濟夥伴協定(RCEP)。



李家超稱在地緣政治挑戰下，會繼續加強競爭力，實現高質量發展（政府新聞處影片截圖）

李家超今早(27日）在一個論壇以視像形式致辭時表示，「一帶一路」十周年高峰論壇上星期在北京舉行，有150多個國家的元首及政商界領袖等人士出席，他引述國家主席習近平在論壇發表的演說指，人類是命運共同體，只有合作共贏才能辦成事，強調共建「一帶一路」謀求共同發展，並非搞意識形態對立，不搞地緣政治博，反對單邊制裁，反對經濟脅迫。

李家超強調，香港擁有背靠祖國、聯通世界的得天獨厚顯著優勢，善用「一國兩制」、秉持和平合作、互惠共贏的思路精神，正是香港面對地緣挑戰的應對良方。香港一直是國際金融中心，聯繫匯率制度運作暢順，香港即使面對種種挑戰，但仍堅毅為國內外提供可靠專業的投融資平台。

他提到，香港是全球最自由的經濟體之一，特區政府正全力與不同經濟體商議簽定更多自貿及投資協定，同時爭取盡快加入區域全面經濟夥伴協定(RCEP)。香港除了在傳統產業推動區域與國際合作外，在新興產業提供愈來愈多的協作平台，為經濟注入活力動力，香港亦正全力發展成為國際創科中心，當局會繼續完善創科生態圈，聚焦發展重點創科產業，打造世界級創新平台。