收64宗求助　經找換店匯款內地致戶口被凍結　黃國提醒箇中風險

市民透過找換店滙款到內地要注意！工聯會今日（3日）指，今年1月至9月收到64宗相關求助，是有港人在本地透過找換店滙款到內地戶口後，結果內地戶口遭凍結。工聯會除提醒市民要注意箇中風險，也促請內地簡化匯款申報程序，適時調整匯款額度，在大灣區先行先試。



工聯會立法會議員黃國指，工聯會的「免費法律諮詢服務」收到64宗有關找換店匯款令內地銀行戶口被凍結。他指，找換店收款後可能通過其他內地帳戶，再轉賬到收款人內地戶口，但找換店內地帳戶有機會是涉案賬戶或非法賬戶，可能被公安凍結。

有市民內地戶口涉案被凍結數月

其中一名戶口被凍結的市民葉先生表示，在銀行提款25萬港元後，再托找換店匯款到他本人的工商銀行戶口，他指採用找換店是考慮到要在銀行花時間排隊、匯率不優惠，而金額在第二天順利轉賬到工商銀行戶口。

不過，找換店後來突然發信息，提醒他盡快提出工商銀行內的存款，一個月後工商銀行賬戶顯示，賬戶異常、部分功能暫停。及後葉先生發現戶口被湖南省公安凍結，並發現是香港找換店沒有匯款，只是拜託另外一名姓唐人士在內地轉帳，而該人士因涉詐騙案正被公安調查，以致葉先生賬戶受牽連，賬戶從3月底凍結，至今未解凍。

促市民多了解內地銀行服務

黃國稱，港人在找換店匯款時未必了解風險，內地為打擊電子詐騙，很多可能匯款被凍結，促市民多要了解內地銀行服務。

黃國又稱，通關後更多人在大灣區買樓退休，未來情況或更加嚴重，並表示找換店在香港符合法例，但內地可能屬於灰色地帶，表示會向內地政府反映，如查清楚案情如何不涉及港人匯款，就希望盡快解凍。