施政報告｜消息：醫療券料擴至大灣區三甲醫院　工聯會︰一舉三得

政府《施政報告》將於下周四（25日）公布，消息指，目前醫療券的應用範圍，將擴至大灣區三至五間「三甲醫院」（即三級甲等醫院），不限於香港大學深圳醫院。



工聯會理事長黃國表示，現時約53萬名港人於內地居住，集中於廣州、中山、東莞等城市，認為措施一旦落實，可減輕香港的財政負擔，並能解決醫院人手不足的問題，病人亦可及早接受治療，一舉三得。他建議除了增加適用的醫院外，長遠而言，醫療券的使用範圍應再擴展至做手術，以及購買內地醫保。



醫療券目前只適用於港大深圳醫院或屬下的指定健康服務中心。（資料圖片/盧翊銘攝）

目前醫療券在內地僅限於港大深圳醫院使用

消息指，政府將提出擴闊醫療券的使用範圍，至大灣區的三至五間三甲醫院，並會制訂一套跨境服務的標準。目前醫療券在內地的使用範圍，只限於港大深圳醫院或屬下的指定健康服務中心，因此措施一旦落實，在內地居住的港人生活將更為便利。消息指，落實前需處複雜行政工作、與醫療券系統對接，短期難以擴展至大量三甲醫院。

醫療券目前只適用於港大深圳醫院或屬下的指定健康服務中心。（資料圖片／盧翊銘攝）

長遠爭取用醫療券做手術及購買內地醫保

黃國表示，醫療券適用於港大深圳醫院已有7至8年時間，相信長者亦已累積一定經驗。惟現時約53萬名港人於內地居住，集中於廣州、中山、東莞等城市，相距香港及深圳有一定車程，因此長遠應增取擴大醫療券使用範圍，甚至用醫療券做手術，以及購買內地醫保。

黃國強調，最重要向港人提供多一個選擇。他舉例指，目前長者在公立醫院輪候骨科手術，需排隊7至8年，若轉至私家醫院，則索價13至14萬元；惟深圳的醫院輪候時間只需一至兩周，收費亦低於4萬元。「個個返嚟香港醫院睇病，醫管局條隊會愈嚟愈長。」

工聯會理事長黃國。（資料圖片／李澤彤攝）

難題在於港府對內地醫療質素及管理信心

但黃國認為，目前面對的難題在於，港府對內地醫療質素及管理的信心問題。他表示，內地醫院分為多個等級，三甲醫院為最高級別，服務質素及管理運作均不低於香港的公立醫院，認為擴闊醫療券的應用範圍，可解決香港的醫療問題。

黃國解釋，若港人在內地覆診或做手術，相較本港便宜的費用，由醫管局負責，可減輕香港的財政負擔，並能解決醫院人手不足的問題，病人亦可及早接受治療，一舉三得。但他理解難以立即推行，建議可先在廣州、中山及東莞，各有一間三甲醫院接受醫療券。