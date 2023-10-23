施政報告｜工聯會政總請願促取消外判　倡社工一對一跟進青年就業

特首李家超任內第二份《施政報告》將於後日（25日）公布，工聯會理事長黃國等人今日（23日）到政府總部請願，要求以政府以「培育人才、尊重勞動」為施政目標，更提出優化最低工資檢討機制、取消政府外判、以及向青年配以社工一對一跟進就業情況等建議。



有報導指，政府已就「社區客廳」尋找選址和合作的非牟利機構，並會在《施政報告》中交代詳情，黃國直言支持計劃，更希望工聯會可以參與其中，為基層出一分力。



黃國表示，香港勞動參與率僅55.3%，相較澳門的62.9%以及新加坡的70%顯然較低。他指，香港正處於產業升級和轉型的關鍵期，認為全面檢視本港人力資源政策尤其重要。

工聯會權益委員會主任丘耀誠表示，不少外判公司為節省成本，剝削工友福利，如減少工友年假、在臨近約滿之時解雇工友，建議政府除帶頭取消外判機制外，同時成立公營市政服務部門，改善員工薪酬福利待遇和工作環境。除此之外，他促請政府落實「通脹N+1」調整機制、「一年一檢」及參考「生活工資」水平，確保勞工「勞有所得、勞動有價」。

倡8號風球限制除緊急工種外上班要求

工聯會職安健協會主席林淑儀則關注工友安全，建議政府檢視《工廠及工業經營（安全管理）規例》的實施進度，加強宣傳、巡查及執法。同時，她亦留意到近年惡劣天氣頻生，她建議在八號風球或更高信號生效期間，限制除緊急工種外上班要求。

建議社工一對一跟進青年就業

工聯會青年事務委員會主任林偉江則針對青年就業難的問題，建議政府參考內地《關於開展2023年高校畢業生等青年就業服務攻堅行動》，以建檔立案的方式，實名盈記青年失業個案，以社工一對一服務跟進青年就業情況。

提到政府疑已就「社區客廳」尋找選址和合作的非牟利機構，黃國認為選址最重要鄰近基層集中的地方，他又認為加強托管服務有釋放婦女勞動力：「一個老公出嚟做嘢好難養曬全家，同埋希望有多啲彈性工作，畀婦女返4至6個鐘，時薪又高啲咁。」

黃國透露，實政圓桌未有接觸工聯會的三會成員爭取提名。（文睿攝）

另外，現時正值區議會選舉提名期，提到立法會議員田北辰所屬政黨實政圓桌派出五人出選，至今有四人仍未取得三會提名，黃國透露該黨未有接觸工聯會的三會成員爭取提名，指會按其政策理念、服務背景、是否愛國者等因素考慮提名，不過他又指工聯會始終是工會，倘部分政黨以商界背景為主，便未必與工聯會的理念相符。