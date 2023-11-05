僅助國家引進來、走出去？李家超：香港更是「超級增值人」

正在上海出席「第六屆虹橋國際經濟論壇」的特首李家超致辭時表示，香港除了發揮獨特的連接平台角色優勢、為國家「引進來、走出去」外，更為企業和國際提供高增值服務，形容香港不單是「超級連繫人」更是「超級增值人」。



香港正與秘魯就自貿協定談判

李家超表示，今年有逾300間香港企業參加進博會，參展數目是歷年之冠，證明進博會已成為港企推銷服務、開拓內銷市場的優選平台。李家超表示，香港是全球唯一同時擁有中國優勢和全球優勢的城市，同時香港為世貿組織成員，支持多邊貿易，並正全力開拓東盟、中東、中亞、非洲等一帶一路沿線新興市場，包括積極爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。

李家超表示，香港已經與全球20個經濟體簽訂自貿協定，也與32個經濟體簽訂投資協定，包括剛與香港簽署投資協定的土耳其。他透露，香港正與秘魯就自貿協定談判，並分別與巴林、孟加拉和沙特阿拉伯就投資協定談判，為香港企業提供法律保障和更佳的市場條件。

李家超提到，香港20年來貿易增長迅速，助力內地貨品開拓海外市場，同時引進全球商品和服務，例如全球7成以上的離岸人民幣支付款額經香港處理、有2,100間內地企業駐港，較過去四年大幅增加三分之一。

他表示，香港除為國家「引進來、走出去」外，亦為內地及世界提供法律、融資、設計等，並提供廣闊網絡和解決方案等專業服務，直言：「香港不但是『超級連繫人』，更是『超級增值人』。」