將設國際法律人才培訓學院　林定國料法律人才需求隨貿易發展增加

香港法律周一連五日在會展舉行，律政司司長林定國表示，法律人才需求隨著國際貿易發展而增加，政府將成立「香港國際法律人才培訓學院」，定期舉辦法律課程、研討會和交流活動等，培養熟悉國際法、普通法、大陸法及國家法制的法律人才。



林定國今日（6日）在「第五屆聯合國國際貿易法委員會亞太司法高峰會司法會議」上致辭，指香港在「一國兩制」下享有「背靠祖國、聯通國際」的優勢，擔當促成國際合作的「超級聯繫人」角色，指有各國的法律人才來港參與活動已是最好的力證。

林定國説，國際貿易發展急速，相關法律人才需求亦愈來愈大，政府將會成立「香港國際法律人才培訓學院」，定期舉辦法律課程、研討會和交流活動等，培養熟悉國際法、普通法、大陸法及國家法制的法律人才，同時促進亞太和周邊地區的法律專業人士、法官和政府官員交流。

外交部駐港署理特派員李永勝出席香港法律周開幕。（直播截圖）

外交部駐港署理特派員李永勝致辭指 ，香港法律規同時與中國內地和外國司法管轄區相容，讚揚香港擁有不少法律人才，相信在中央政府大力支持下，香港能夠進一步發揮獨特地位和優勢，為國際貿易法整合和發展，作出更大貢獻。

李永勝表示，當前世界的百年變局正在加速，有分裂危機、亦有團結合作機會，科技進步未止步，數據化等發展層出不窮，為世界貿易注入動力，實現創新發展同時提供法律保障是當前的首要問題。他又說中國將繼續秉持人類命運共同體理念，以行動支持建構開放型世界經濟。