林定國批美國議員制裁如「胖虎」死性不改　稱自己非大雄不會驚

美國跨黨派議員提出法案， 要求將多位本港法官、檢控官和官員列入「制裁名單」，包括律政司司長林定國等。林定國今（4日）出席電台節目回應，再次比喻美國政客為卡通片《多啦A夢》中的胖虎，依然「死性不改，本性難移」，惟自己及中國人非大雄，不會因此而畏懼。



政府5月2日宣布完善地區治理方案，律政司司長林定國表示將提交修訂條例草案。（林靄怡攝）

美國跨黨派議員提出法案， 要求將多位本港司法機構人員，包括法官、檢控官列入「制裁名單」。林定國今（4日）出席電台節目回應，再次形容美國政客如卡通片《多啦A夢》中的胖虎，「今次只不過係胖虎死性不改，本性難移」，惟笑言胖虎今次沒有帶眼識人，「我唔係大雄，我相信名單上嘅人唔係大雄，中國人都唔係大雄。我哋唔會驚，唔會怕，唔會走，亦都唔會坐喺到任佢揼。」

他指，要教美國政客一句中國人的成語「同仇敵愾」，不論是政府、司法機關、兩法律專業團隊或是其他關心香港法治的人士都非常一致發聲，重申有堅決的決心在各自崗位各施其職。

斥美方欲制裁退休法官等是雙重標準 威脅港司法制度

林定國表示，要制裁自己尚可理解，惟美方建議的制裁名單中包括退休法官和外聘大律師，反映有關議員是希望司法人員「心驚膽跳」，或是恐嚇有興趣為特區政府工作的法律人員不敢接受委聘。他批評，美方雙重標準的程度「令人震驚」，一方面指自己尊重法治、人權，另一方面威脅和破壞香港的司法制度。

對於被指國安法案件不設陪審團是秘密審訊，他認為，美方是「搵嘢嚟講」，現時以三名法官共同審理國安法案件取代陪審團審理，不同意無陪審團就是不公平審訊，強調法官審理國安法案件都是公開進行。

區議會選舉將在12月10日舉行，他提到，有不少市民對改革後的立法會有很多意見，「你批評話佢唔好，你試咗先講啦，否則你對個制度唔公平，對自己亦唔公平」，呼籲市民要參與投票，以表達對地區事務的關心。