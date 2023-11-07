劉兆佳：美制裁香港觸動中央神經　信司法人員不會放軟手腳

美國跨黨派議員提出法案，擬制裁香港49名法官及司法人員。率先提出制裁可能觸發啟動《香港國安法》第55條的全國港澳研究會顧問劉兆佳指，事態仍在發展中，制裁提案是否通過仍是未知之數，目前只是提醒美國不應干預香港事務，否則可以引用第55條將案件移交內地處理，產生外國未必想見到的後果。



被問及內地與香港的法制始終有不同，若案件移交內地審理，會否出現被告獲判死刑？劉兆佳指移交內地審理的案件，只會依據《香港國安法》審理和判決。



他又指，過往美國制裁香港官員，都只會令其更有決心，故司法人員被制裁都不會放軟手腳，亦不會不能秉公辦事，並認為本次美國制裁會觸動中央神經。



劉兆佳指制裁觸動中央神經。（資料圖片）

到內地審訊都按《香港國安法》辦事

劉兆佳指出，外國制裁司法人員的舉動很少，美國就甚麼都做，不能正常而論。至於若本港的國安案件若交內地審理，基於兩地司法程序有差異，會否在內地審訊判決為死刑？劉兆佳指，內地的法律程序、司法程序與香港不一，但都按《香港國安法》辦事，不是到內地就執行另一條法律。

他預料，司法人員被制裁都不會放軟手腳，亦不會不能秉公辦事，而是會更加有決心，認為本次美國制裁會觸動中央神經，斥美國伸手愈伸愈長，要危害國家主權，意圖要香港司法人員向美國效忠，是中國所不能容忍。

他又稱，中央在原則角度不能容忍美國在香港胡作非為，或繼續製造不穩定因素，但始終問題在於制裁提案會否通過、司法人員是否被制裁、美國會否在其他地方「搞事」，而現時提出可以引用《香港國安法》55條是作出警告，表明法律不是兒戲。